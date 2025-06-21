CHP'li Deniz Yücel: "Adayımızı zindana kapatarak umudumuzu yok edeceklerini sandılar ama biz umudu ne duvarlara ne zincirlere sığdırırız"

CHP, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin on birincisini yarın Tekirdağ’da yapacak.

Yapılacak mitinge ilişkin soyal medya hesabından açıklama yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel,, şunları kaydetti:

"Adayımızı zindana kapatarak umudumuzu yok edeceklerini sandılar. Ama biz umudu ne duvarlara ne zincirlere sığdırırız! Bu mücadele, kazanana kadar sürecek! Yarın sesimizi Tekirdağ'dan yükselteceğiz! 22 Haziran Pazar 19.00 Süleymanpaşa Cumhuriyet Meydanı"