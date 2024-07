CHP'li Deniz Yücel: 'Belediyelerin hizmet vermesini engelleyemezsiniz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarına ilişkin yapılan hamlelerin CHP'li belediyelerin halka hizmet etmesini engelleyemeyeceğini söyledi. Yücel, ayrıca AKP iktidarının ekonomik kriz nedeniyle vatandaşın geçim umudunu azalttığını ve CHP'nin tüzük kurultayının önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarına ilişkin, "Akıllarınca CHP'li belediyelerin gözünü korkutacaklar, belediyelerimizin vatandaşa hizmet vermesini engelleyecekler. Yahu siz bu tarz hamlelerle, CHP'li belediyelerin halka hizmet etmesini engelleyebileceğinizi mi zannediyorsunuz?" dedi.

Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan güzel haberler geldiğini belirten Yücel, mücadele veren tüm milli sporculara başarılar diledi.

Yücel, belediyelerin SGK'ye olan prim borçlarının tahsil edilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Neymiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyelerin borçlarını kaynağında kesecekmiş. Bu düpedüz, kendi siyasi başarısızlığını vatandaşa fatura etmeye çalışmak, kendi siyasi çöküşlerinin bedelini halka ödetme çabasıdır. Akıllarınca CHP'li belediyelerin gözünü korkutacaklar, belediyelerimizin vatandaşa hizmet vermesini engelleyecekler. Yahu siz bu tarz hamlelerle, CHP'li belediyelerin halka hizmet etmesini engelleyebileceğinizi mi zannediyorsunuz?"

Yücel, hizmetlerinin Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan yurttaşların beğeni ve takdirini kazandığını belirterek, "Mazeret üretmedik. 'Kaynaklar sınırlı, bu kaynaklarla hizmet edilmez' demedik, çözüm ürettik. Herkes müsterih olsun ki, AKP'nin hiçbir girişimi, şimdiye kadar halkımıza, milletimize hizmet etmemizi bugüne kadar engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemez. Unutmayın ki, belediye başkanlarımızın halkın gönlünde, vicdanında edindiği yer, sizin bu basit siyasi manevralarınızla sarsılmayacak kadar sağlam." ifadelerini kullandı.

"GEÇİM OLMAZSA, SEÇİM OLUR"

CHP'li büyükşehir belediyelerinin hayata geçirdiği hizmetleri örneklerle anlatan Yücel, şöyle devam etti:

"AKP iktidarı bir yandan CHP'li belediyelerin elini kolunu bağlamak, halka hizmet etmelerini engellemek için her türlü şeytanlığı ve cambazlığı yapadursun, diğer yandan da çok uzun süredir milletin alacaklarını tahsil etmek yerine, bazı borçları silmeyi marifet sayıyor. Kamu ihalelileriyle ihya edilen milyar dolarlık ciroları olan şirketler 'tek bir delikli kuruş' vergi ödemezken, vatandaş, her güne 'bugün hangi vergi arttı?' diye uyanıyor. 22 yılın sonunda gelir dağılımında da, vergide de adaleti sağlayamayan AKP iktidarı yüzünden, halk hiçbir zaman kazanan tarafta olmadı. Her paraya sıkıştığında zamlara sarılan, her paraya sıkıştığında vergi sopasını sallayan AKP iktidarı, ilk sandıkta gideceğinin o kadar farkında ki, son dünyalıklarını yaparcasına vatandaşı sömürmeye devam ediyor. Bu sömürü ilk sandıkta, CHP iktidarında son bulacak."

Emeklinin, dar gelirlinin artık açlıkla sınandığını, vatandaşın geçim umudunun günden güne azaldığını dile getiren Yücel, "Emeklilere reva gördükleri 3 kuruşluk artış, enflasyon karşısında çoktan eridi gitti bile. Vatandaş artık kredilerini, kredi kartlarını ödeyemiyor. Sadece son haftada icra takibine alınan kredi kartı ve bireysel kredi alacakları 75 milyar lirayı geçti. Son 7 ayda icra takibine alınan kredi kartı ve kredi borçlarında artış yüzde 68'lere fırladı. Ülkede ekonomik krizin vurmadığı kimse kalmadı. AKP unuttuysa bir kez daha hatırlatalım, geçim olmazsa, seçim olur." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Yücel, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın iddianamesinin 18 ay düzenlenemediğini ama savcının esas hakkındaki mütalaasını 18 günde açıkladığını belirterek, "Bütün bu olanlar hem hayatın hem de ceza yargılamasının olağan akışına aykırı. Zaten bu yargılamada olağan olan nerdeyse hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ORTADA BİR SORUN VAR AMA ÇÖZÜMÜ ÖLDÜRMEK DEĞİL"

TBMM Genel Kurulunda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yer aldığını hatırlatan Yücel, şunları söyledi:

"Bu yasa, AKP'nin 'yaptım, oldu' anlayışının en bariz örneği, AKP'nin meslek örgütleri, sivil toplum ve halk vicdanını bir kez daha yok saydığının somutlaşmış halidir. Bu toplumda hiç kimse sokak hayvanları sorunu yok demedi. Kimse sahipsiz sokak hayvanlarının insanlara saldırmasını savunmadı. Ortada bir sorun var ama çözümü öldürmek değil. Bu sorunu insana yakışan, 'insancıl' yol ve yöntemlerle çözmek mümkünken 'öldürmek' konusundaki ısrarınız neden? Bir kez daha söylüyoruz, kısırlaştırıp, aşılamak ve yaşatmak mümkün. Biz CHP olarak yasanın genel kurul görüşmelerini tüm milletvekillerimizle takip ediyoruz. Oylama sonuçlanıncaya kadar da genel kurulda olacak ve bu katliam yasasına CHP olarak 'hayır' diyeceğiz."

"HERKES HUKUK VE YASALAR ÇERÇEVESİNDE HAKKINI ARAR"

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle site yöneticisi ve görevlisince havuza alınmamasına ilişkin soru üzerine Yücel, "Bir site yönetimi ile bir kişi arasındaki ihtilafın muhatabı biz değiliz. Herkes hukuk ve yasalar çerçevesinde hakkını arar." yanıtını verdi.

CHP'nin 4 Eylül'de yapacağı tüzük kurultayının MYK gündeminde yer alıp almadığı ve bir karar alınıp alınmadığı sorusuna karşılık Yücel, şunları kaydetti:

"MYK toplantımızın en önemli gündem maddesi, tüzük kurultayımız. Örgütlerden gelen öneriler, görüşler genel merkezimizce süzgeçten geçiriliyor. Önümüzdeki günlerde CHP'nin önemli gündemlerinden bir tanesi tüzük kurultayı olacaktır. Daha demokratik, daha katılımcı, daha çoğulcu bir tüzüğün hayata geçirilmesi için partimiz tüm çalışmalarını tüzük kurultayımıza kadar yürütecektir."

Yücel, bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün TBMM Genel Kuruluna katılma düşüncesi ve planlaması olduğunu sözlerine ekledi.