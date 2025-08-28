CHP'li Deniz Yücel: ''Her türlü eziyeti çektiren bir zihniyetin temsilcilerinden alacağımız bir adalet dersi olamaz''

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatmasına ilişkin, "Biz daha yüksek sesle 'hak, hukuk, adalet' demeye devam edeceğiz. ''CHP'nin tertemiz kurultaylarına çamur atan, haksız yere tutuklanan belediye başkanları ve bürokratlara her türlü eziyeti çektiren bir zihniyetin temsilcilerinden alacağımız hiçbir hukuk, adalet ve demokrasi dersi olamaz Sn.Yılmaz Tunç !'' diye belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Alın teriyle alınan diplomaları iptal eden, millet iradesiyle kazanılan belediyelere çökmeye çalışan, CHP'nin tertemiz kurultaylarına çamur atan, haksız yere tutuklanan belediye başkanları ve bürokratlara her türlü eziyeti çektiren bir zihniyetin temsilcilerinden alacağımız hiçbir hukuk, adalet ve demokrasi dersi olamaz Sn.@yilmaztunc !

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de, tüm CHP'liler de hukuku hiçe sayan, adaleti yok eden, yargıya darbe yapan bu zihniyete her ortamda gereken yanıtı vermiştir, vermeye devam edecektir.

Sokaklardan ve meydanlardan yükselen haklı tepkilerin sizi korkuttuğunun farkındayız...

Ama yasaklar, soruşturmalar ve engellemelerinizle CHP'yi de, meydanları dolduran binlerce duyarlı vatansever insanı da susturamayacaksınız.

Biz daha yüksek sesle "Hak, hukuk, adalet" demeye devam edeceğiz.

Yılmaz Tunç'un önünde iki seçenek var.

İplerinden kurtulup adaleti savunmak, gerçek bir Adalet Bakanı gibi davranarak haksız tutuklamalar ve hukuk dışı eylemlerin karşısında durmak.

Veya Aktoroslar çetesinin yanında durmak ve Adalet Bakanlığında “dekor” olup iki günde bir herkesi güldüren bağımsız yargı masalları anlatmak…