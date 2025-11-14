CHP'li Durmaz'dan BirGün'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti.

İktidarın baskılarına karşı özgür basının yanında olma çağrısı yapan Durmaz, BirGün'e abone oldu.

İktidarın yargıyı gazetecilere yönelik bir sopa olarak kullandığının altını çizen Durmaz, "Halkın haber alma özgürlüğüne sahip çıkan” BirGün emekçilerine teşekkür etti.