CHP'li Edirne Belediye Başkanı Gürkan, ön seçime katılmayacağını ve aday olmayacağını duyurdu

CHP'den tekrar aday adayı olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ön seçime girmeyeceğini ve adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve aday adayı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirten Gürkan, adayın ön seçimle belirleneceğini, kendisinin ön seçime girmeyeceğini söyledi.

Gürkan, Edirne'de CHP'den aday gösterilecek kişinin seçilmesi için çalışacağını da söyledi:

Gürkan'ın açıklaması şöyle:

“Edirne'de CHP'mizin altı oklu bayrağı gönderde kalmaya devam edecek. Partimizin 20 yıldır kesintisiz kazandığı Edirne Belediye Başkanlığını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi amacıyla, ilk günden bu yana adayın önseçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum. Cumhuriyetin ve laikliğin yıkılmaz kalesi Edirne'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin tüm üyelerinin ve Edirnelilerin de aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Bu gün aynı düşüncelerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de paylaşarak adayımızın ön seçimle belirlenmesi ve ön seçime katılmayacağımı, örgütün beklediği adayın kazanması için sonuna kadar çalışacağımızı ve Edirne'yi tekrar kazanacağımızı kendilerine ilettim. Kendileri de bu önerime çok olumlu yaklaşarak Edirne’miz de adayımızın önseçimle belirlenmesinin en doğru karar olduğunu belirttiler. Ön seçimin Edirne’mize, aday adaylarımıza ve CHP`mize başarılar getireceği inancıyla sevgi ve saygılar sunuyorum."