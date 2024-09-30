CHP'li Emir: 113 okul baskı sonucu temizlik talebini geri çekti

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "925 okul Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bana temizlik malzemesi ver' diyor. 276 okul ise 'Mümkünse gelin temizleyin, temizlik malzemesi verseniz bile bunu kullanacak temizlik görevlim yok' diyor. 113 okul baskı sonucunda talebini geri çekmek zorunda kaldı" dedi.

Murat Emir, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Emir, yeni eğitim ve öğretim yılında yaşanan temizlik personeli sorununa dikkat çekerek temizliğin yeterli olmadığını belirtti.

Okul müdürlerinin belediyeleri aradığını ifade eden Emir, "Ankara rakamını veriyorum; 925 okul Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bana temizlik malzemesi ver' diyor. 276 okul ise 'Mümkünse gelin temizleyin, temizlik malzemesi verseniz bile bunu kullanacak temizlik görevlim yok' diyor" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duruma müdahale ederek okul müdürlerini vazgeçirdiğini ifade eden Emir, "Çocuklarımızı o pislik içerisinde bırakmaktan çekinmiyorlar ve bunu engellediler. 113 okul baskı sonucunda talebini geri çekmek zorunda kaldı" sözlerini kullandı.