CHP'li Emir: 113 okul baskı sonucu temizlik talebini geri çekti
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında okullardaki temizlik personeline ilişkin yaşanan tartışmalar hakkında konuştu. Emir, temizlik için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destek isteyen 113 okulun baskı nedeniyle talebini geri çektiğini söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "925 okul Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bana temizlik malzemesi ver' diyor. 276 okul ise 'Mümkünse gelin temizleyin, temizlik malzemesi verseniz bile bunu kullanacak temizlik görevlim yok' diyor. 113 okul baskı sonucunda talebini geri çekmek zorunda kaldı" dedi.
Murat Emir, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Emir, yeni eğitim ve öğretim yılında yaşanan temizlik personeli sorununa dikkat çekerek temizliğin yeterli olmadığını belirtti.
Okul müdürlerinin belediyeleri aradığını ifade eden Emir, "Ankara rakamını veriyorum; 925 okul Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'Bana temizlik malzemesi ver' diyor. 276 okul ise 'Mümkünse gelin temizleyin, temizlik malzemesi verseniz bile bunu kullanacak temizlik görevlim yok' diyor" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duruma müdahale ederek okul müdürlerini vazgeçirdiğini ifade eden Emir, "Çocuklarımızı o pislik içerisinde bırakmaktan çekinmiyorlar ve bunu engellediler. 113 okul baskı sonucunda talebini geri çekmek zorunda kaldı" sözlerini kullandı.