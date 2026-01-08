CHP'li Emir Ankara'daki su kesintilerine dair konuştu: İktidar DSİ eliyle Ankara'ya kumpas kuruyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara'da yaşanan su kesintilerine ilişkin iktidara tepki göstererek, "Büyükşehirlere su getirmek DSİ’nin görevidir. ASKİ, Koyunbaba Barajı’ndan su istedi, 'Tarımsal sulama' dediniz vermediniz. Kesikköprü’den istedi, 'Enerji üretiyoruz' dediniz vermediniz. Enerji rantını, milletin can suyuna tercih ettiniz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara'da yaşanan su kesintilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Emir konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da 'su krizi' yaygarası koparan iktidar trolleri ve medyası iyi okusun. Ortada bir 'beceriksizlik' değil, iktidarın DSİ eliyle Ankara halkına kurduğu bir kumpas ve yaşamsal bir tuzak var.

"GEREDE’DEN GELEN SU MİKTARI SIFIR METREKÜP"

Millete yıllarca 'Gerede Tüneli ile Ankara’nın 2050’ye kadar su sorunu olmayacak' masalını anlattınız. Sonuç? 21 Mayıs-11 Ekim arası Gerede’den gelen su miktarı sıfır metreküp.

"ENERJİ RANTINI, MİLLETİN CAN SUYUNA TERCİH ETTİNİZ"

Büyükşehirlere su getirmek DSİ’nin görevidir. ASKİ, Koyunbaba Barajı’ndan su istedi, 'Tarımsal sulama' dediniz vermediniz. Kesikköprü’den istedi, 'Enerji üretiyoruz' dediniz vermediniz. Enerji rantını, milletin can suyuna tercih ettiniz.

Siz köstek olurken Mansur Yavaş ne yaptı? Çamlıdere hattını kendi bütçesiyle yaptı. Barajların dibindeki suyu almak için yüzer pompalar kurdu. Polatlı’ya su getirdi; dış finansman buldu. Sizin ihmalinize rağmen Ankara’yı susuz bırakmamak için büyük çaba harcıyor. Gölge etmeyin, engel olmayın, kanunun size yüklediği görevi yapın."