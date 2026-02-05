CHP'li Emir: "Anlaşma yok, ortada bir taslak bile yok"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yeni çözüm süreci komisyonuna ilişkin tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Emir, MHP’li Feti Yıldız’ın “umut hakkı konusunda uzlaştık” sözleriyle başlayan tartışmalara ilişkin açıklamalar yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Emir, komisyonda kamuoyunun gündemindeki tüm başlıkların ele alındığını belirtirken, umut hakkının bu başlıklardan yalnızca biri olduğunu vurguladı.

Emir, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması ve infaz adaletinin sağlanması gibi konuların da komisyonda görüşüldüğünü aktardı.

"HİÇBİR BAŞLIKTA ÖZEL BİR UZLAŞI YOK"

Bu çerçevede hiçbir başlıkta özel bir uzlaşıya varılmadığını söyleyen Emir, rapor yazım sürecinin henüz erken aşamada olduğunu ifade etti.

Rapor yazım ekibinin çalışmalarının olumlu olarak değerlendiren Emir'in, ortak raporla ilgili “Türkiye’de terör sorununu kalıcı bitieecek, silah bırakan teröristlerin dönüşünü belirli kriterlere bağlı olarak sağlayacak, demokratikleşme ve hukuk devleti adına acilen atılması gereken adımları gösteren bir çerçeve metin olacak” ifadeleri aktarıldı.

Emir bu bağlamda sözleirni "umut hakkı" konusunda bir uzlaşmanın mevcut olmadığını ifade ederek konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Ama bütün konulara baktığımızda partilerin ortak bir rapor çıkarma konusunda samimi ve yapıcı bir tutum sergilediğini söyleyebiliriz. Çalışmamızı bitirince ve taslak rapor partilerimizin yetkili kurullarından geçince, komisyonca değerlendirilecek. Bu sırada da kamuoyunda tartışılacak. Sonra da komisyonda oylanacak. O zaman yeterince değerlendirme ve tartışma süreci yaşanacak. Ama şu an ortada henüz bir anlaşma, bir rapor, bir taslak bile yok”