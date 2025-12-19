CHP'li Emir: Belediyelere çökmenize izin vermeyeceğiz

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 15’inci maddesi görüşülürken, Manavgat Belediyesi’ne ilişkin yolsuzluk iddiaları AKP ve CHP arasında karşılıklı tartışmalara neden oldu. AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, "Manavgat modeli' dediler, 'baklava modeli' çıktı. Şeffaflık dediler, rüşvet çıktı. Altın nerede, depoda. Rüşvet nerede, depoda. 32 saatlik görüntü nerede, hayal dünyasında. Biz masumiyet karinesi dedik. Siz yolsuzluğu gördünüz, savunamadınız bile. Belediye başkanlarınızı iddianameyi beklemeden, bozuk para gibi harcadınız" ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Nihayetinde Manavgat'a çökemediniz. Biz savcının da hakimin de yargının da arkasındayız. Somut delillerle yapılacak her türlü soruşturmayı da destekliyoruz. Ama Manavgat'a da diğer belediyelere de çökmenize için vermeyeceğiz" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda dün ilk sekiz maddesi kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri devam ediyor. Grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddeler üzerindeki görüş ve önerilerini dile getiriyor.

Teklifin 15'nci maddesine ilişkin söz alan AKP Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, "Manavgat modeli' dediler, 'baklava modeli' çıktı. Şeffaflık dediler, rüşvet çıktı. Altın nerede, depoda. Rüşvet nerede, depoda. 32 saatlik görüntü nerede, hayal dünyasında. Biz masumiyet karinesi dedik. Siz yolsuzluğu gördünüz, savunamadınız bile. Belediye başkanlarınızı iddianameyi beklemeden, bozuk para gibi harcadınız. Manavgat halkı masal değil, slogan değil, hesap bekliyor. Manavgat Belediyesi'nde yolsuzluk bir istisna değil, sistem haline gelmiş. Bir dönemi kapatıyorsunuz, bir sonraki dönem aynı düzenle devam ediyor. Değişen sadece yüzler. Kasanın yönü hiç değişmiyor" ifadelerini kullandı.

"MANAVGAT'A DA DİĞER BELEDİYELERE DE ÇÖKMENİZE İÇİN VERMEYECEĞİZ"

Çokal'ın sözlerinden sonra konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Şu baklava kutusu meselesini konuşmakta fayda var. Baklava kutusu, orada suç üstü yapılmadan defalarca dışarıda provasının yapıldığı... Bizde var. Savcılıkta da var. Rahat olun. Bizim tavrımız çok net. Öyle bağıracaksanız oynamayalım. Rahat olun.” dedi. Emir devamında şunları söyledi:

“Kim bir kuruş yemişse, kimin boğazından bir kuruş geçmişse haram olsun ve yargı peşinden koşsun. Biz o başkanı da ilgili arkadaşların hepsinin de üyeliklerini aynı gün askıya aldık. O baklava kutusunun provası yapıldı. Sonra ne yapıldı biliyor musunuz? 'Manavgat Belediyesi'ne çökmek lazım. Çok rant var orada...' Çökmek için belediye meclisi üyesi yedi kişiyi oy kullanamasınlar diye içeriye aldılar. Sonra arkadaşlarımız istifa ettiler. İlçe Seçim Kurulu Başkanı istifaları bir türlü kabul etmiyor... Kim biliyor musunuz? Akrabalık ilişkisi var hakimle. Ve nihayetinde Manavgat'a çökemediniz. Biz savcının da hakimin de yargının da arkasındayız. Somut delillerle yapılacak her türlü soruşturmayı da destekliyoruz. Ama Manavgat'a da diğer belediyelere de çökmenize için vermeyeceğiz."