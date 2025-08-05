CHP'li Emir: "CHP'nin olduğu komisyonda asla 'Anayasa' tartışması yapılmayacak"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de yeni kurulan komisyonun 8 saat süren ilk toplantısı sonrası bir açıklama yaptı.

Grup Başkanvekili Emir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Komisyonun çalışma usul ve esaslarına dönük olarak yaptığımız toplantıda CHP’nin talepleri büyük oranda karşılandı diyebiliriz. Özellikle Anayasa yapımına dönük olarak herhangi bir çalışma yapılmayacağı Meclis başkanı ve diğer siyasi partilerinin ağzından duyulmuş oldu. Bunun dışında sadece Kürt sorununa odaklanan değil, aynı zamanda özgürlük demokrasi ve hukuk devletine odaklanan bir komisyon çalışması yapılacağı karara bağlandı. Aynı şekilde muhalefetin komisyona çağırılacak kişilerin belirlenmesinde ve gündeme ortak olacağının saptanmış olması kıymetli bir öneriydi. Kararların nitelikli çoğunlukla üye tam sayısının 5’te 3’ü ile alınması önemli bir aşama. Biz aslında 3’te 2 olmasını arzu etmiştik. Ama yapılan müzakereler sonucunda 5’te 3 noktasına gelmek durumunda kalındı. Komisyon çalışmalarının tam tutanak altında yapılması ve tutanakların açık olması esas kabul edildi. Aynı zamanda çalışmaların basına açık olması da bizim şeffaflık açısından olmazsa olmazımızdı. Bunun kabul edilmiş olması da bizim açımızdan memnuniyet verici bir gelişmedir. Herkesin içi rahat olsun ki CHP’nin olduğu komisyonda asla Anayasa tartışması yapılmayacak. Cumhuriyetin temel nitelikleri tartışmaya açılmayacak. Özgürlük, demokrasi ve adalet mücadelesi sonuna kadar verilecek."