CHP'li Emir'den Akın Gürlek tepkisi: HSK bugün işlem yapmazsa 'hakim teminatı' diyecek yüzü kalmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili yayımladığı belgelerle ilgili tartışma sürüyor. Gürlek'in Eti Maden'in Lüksemburg'daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atanarak maaş aldığı iddiasına ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "HSK bugün işlem yapmaz ve bu savcıya elindeki tüm dosyalardan el çektirmezse 'hakim teminatı' diyecek yüzü kalmaz" dedi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir başsavcı yürütmenin kasasından 'huzur hakkı' devşirmeye kalkıyorsa, giydiği cübbe artık hukukun değil Saray'ın zırhıdır. Bu, yargıya açık saldırıdır. HSK bugün işlem yapmaz ve bu savcıya elindeki tüm dosyalardan el çektirmezse 'hakim teminatı' diyecek yüzü kalmaz. Yürütmenin emrinde savcı olmaz, bunu yapan da savcı olamaz."