CHP'li Emir'den Ali Yerlikaya'ya IŞİD operasyonu tepkisi: İhmalleri sıraladı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 3 polisin hayatını kaybettiği IŞİD'e yönelik operasyona dair açıklamalar yaptı.

Murat Emir, operasyondan saatler sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya tepki gösterdi. İhmalleri sıralayan CHP'li Emir, “Bu milletin evlatları toprağa düşerken, sizin derdiniz 'haber duyulmasın, karizma çizilmesin' ise yerin dibine batsın sizin koltuk sevdanız” dedi. Emir'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Yalova’da terör örgütü IŞİD’in yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen 3 kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

"BU İSTİHBARAT ZAFİYETİNİN HESABINI KİM VERECEK?"

Acımız büyük; ancak bu acı, "geliyorum" diyen ihmalleri konuşmamızı gerekli kılıyor. Artık bu acıları yaşamamak için sormamız gerekiyor; IŞİD bu şehre dün gelmedi. Dergi çıkardıkları, taban tuttukları, biliniyor. Bugün de polisimiz ile saatlerce çatışacak kadar silah yığdıklarını büyük bir acı ile öğreniyoruz. Peki siz burnunuzun dibindeki bu cephaneliği nasıl ıskaladınız? O ev "sıradan bir konut" muamelesi gördüyse, bu istihbarat zafiyetinin hesabını kim verecek?

Karşıda ağır silahlı teröristler varken; prosedüre uygun, risk analizine dayalı, zırhlı araç ve Özel Harekât destekli bir giriş yerine, evlatlarımız neden savunmasız bir şekilde ateş hattında kaldı? Bu planlamayı kim yaptı? Eğer kahramanlarımız o evin "terör inine" dönüştüğünü, içeride ağır mühimmat yığınağı yapıldığını bilseydi prosedür gereği en önde zırhlı araçlarla, özel harekâtıntam donanımlı timleriyle giderdi. Şehirde saatlerce çatışma sürerken, sizin ilk işiniz RTÜK’ün üzerinden "Yayın Yasağı" getirmek ve DMM’den "aman dezenformasyon var" demek oldu. İnsanlar burnunun dibindeki tehlikeyi bilmesin, kimse ihmalleri konuşmasın, "her şey kontrol altında" yalanı sürsün diye, ilk dakikada gerçeğe sansür uyguluyorsunuz.

"YALOVA’DAKİ O EV, BİR GÜNDE O HALE GELMEDİ"

Bu milletin evlatları toprağa düşerken, sizin derdiniz "haber duyulmasın, karizma çizilmesin" ise, yerin dibine batsın sizin koltuk sevdanız! O koltuklarda oturup sosyal medyadan hamaset yapmakla bakanlık yapılmaz. Yalova’daki o ev, bir günde o hale gelmedi. O silahlar oraya bir gecede girmedi. Gerçekleri karartarak, yasak koyarak bu vebali örtemezsiniz. Bu milletin evlatlarının canı, sizin siyasi imajınızdan değerlidir!"

NE OLMUŞTU?

Yalova'daki çatışmada Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan hayatını kaybederken Türkiye vatandaşı olduğu öğrenilen 6 IŞİD'li öldürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun 09:40'ta sona erdiğini, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, 5 şüphelinin ise gözaltına alındığını bildirdi. Ardından, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı ve sorumlulara tepki gösterdi.