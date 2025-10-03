CHP'li Emir'den Ayşe Barım tepkisi: Barım'ı içeride öldürmek mi istiyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ayşe Barım 250 günden fazla hukuksuzca tutuklu kaldı, tahliye edildi. Üst mahkeme yeniden tutuklanmasına karar verdi. Oysa ağır hasta, 32 kilo kaybetti, defalarca bayıldı. Niyetiniz ne? Ayşe Barım’ı içeride öldürmek mi istiyorsunuz? Hem nedir bu Gezi korkusu? Halktan bu kadar mı korkuyorsunuz?"