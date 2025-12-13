CHP'li Emir'den Bakan Bayraktar'a: Siz gayri millisiniz. Siz Amerika'yı seviyorsunuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın bütçe görüşmelerinde "Bu muhalefet şablonunda projeleri durdurmak için her türlü yöntemi görürsünüz. Yerli yabancı her araçla, her aparatla projeleri durdurmak, akamete uğratmak için mesai harcarlar" şeklindeki sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Siz gayrimillisiniz. Siz Amerika'yı seviyorsunuz. Milli çıkarlar dediğinizde Amerika'nın, Trump'ın mili çıkarlarını savunuyorsunuz. O yüzden yerden köstebek bile çıksa AKP'nin çıkartmasına karşıyız" diyerek tepki gösterdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın soru-cevap bölümünde yaptığı açıklamalara İYİ Parti, Yeni Yol Grubu, DEM Parti ve CHP milletvekilleri tepki gösterdi.

Bayraktar, enerjide bağımsızlığın nükleer enerji, maden, kömür, petrol ve doğalgaz yatırımlarıyla mümkün olacağını belirterek, Akkuyu, Sinop ve Trakya’da nükleer santrallerin hayata geçirilmesinin, Elazığ, Erzincan ve Hakkari’de madenlerin katma değerli şekilde üretilmesinin, Soma, Muğla ve Zonguldak’ta kömürün değerlendirilmesinin bu hedefin parçaları olduğunu söyledi. Bayraktar, Gabar, Karadeniz ve farklı bölgelerde yürütülen petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetlerine de dikkat çekti.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN MUHALEFETE: YABANCI MAHKEMELERİN ÜLKEMİZ ALEYHİNE KARAR VERMESİ İÇİN FIRSAT KOLLARLAR

Muhalefetin enerji projelerine yaklaşımını eleştiren Bayraktar, yapılan çalışmaların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ileri sürerek, "Muhalefet önce ne yapıyorsa onu reddederek karşı çıkıp yok saymaya çalışıyor. Yeni projelerimizin, milletimize, memleketimize katkısı var mı bakmıyor. Onlara sorarsanız Gabar'da petrol bir seçim öncesi hamlesiydi. Petrol yoktu, Karadeniz'de gaz arayamazdık, arasak da bulamazdık. Onlara göre Mavi Vatan bir masaldan ibaret” dedi. Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu muhalefet şablonunda projeleri durdurmak için her türlü yöntemi görürsünüz. Yerli yabancı her araçla, her aparatla projeleri durdurmak, akamete uğratmak için mesai harcarlar. Avrupa'dan medet umarlar. Yabancı mahkemelerin ülkemiz aleyhine karar vermesi için fırsat kollarlar. Projelerimizi ısrarla, inançla hayata geçirmeye başlayınca, projelerimiz millete mal olmaya başlayınca da alaya alarak yalanla, iftiralarla vatandaşlarımızın kafasında soru işareti oluşturmaya çalışırlar.

Eskişehir Beylikova’da 2019 yılında keşfettiğimiz nadir toprak elementleri için muhalefet burada maden yok demedi. İlk kez bulduğumuz bir şeyi reddetmediler. Son dönemde Türk siyasetine kırmızı kart, Meclis’e piknik tüpü ile gelme gibi birçok yöntemi kazandırmış ana muhalefet, Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri konusunda yeni bir uygulamaya geçti. Bu yöntemin adı siyasi kaynakçılık. Bu sefer ana muhalefet sıranın en önüne geçmeye çalışıyor. 'Nadir toprak elementlerini kimseye sattırmayız, kimseye vermeyiz’ deyip bu konuda mitingler düzenliyor. Sizin tüm engellemelerinize rağmen pilot tesisi hayata geçirdik ve şu anda endüstriyel tesisi kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Bayraktar ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İGDAŞ’ın doğalgaz dağıtım tarifelerine ilişkin bir mahkeme kararına atıfta bulunarak, "'Bu bedeller artsın, bu vatandaş İstanbul'da daha zamlı bir şekilde doğal gaz kullansın' diye mahkemeye gitti. İstanbul'daki vatandaşlarımızın cebine göz diktiler. 'Her yıl ilave 9 milyar lirayı daha nasıl alırız' diye onun peşinde koştular. Tabii bu paraları ne yapacaklarını milletimiz çok iyi biliyor" ifadesini kullandı.

MUHALEFETTEN BAKAN BAYRAKTAR’A TEPKİ

Bayraktar’ın konuşmasını tamamlamasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, İçtüzük hükümleri doğrultusunda grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerine söz verdi. Genel Kurul’da bütçe görüşmeleri, grup temsilcilerinin değerlendirmeleriyle devam etti.

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Sayın Bakan'ın söylediği sözden dolayı özür dilemesini talep ediyorum ve Sayın Mehmet Muş'un vicdanına havale ediyorum. Enerji Bakanı burada yalan, iftira gibi ithamlarla buraya uymayan bir saygı sınırlarını zorlayan bir üslupla hitap etti. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Orada amigolarınız olabilir. Ama burada milletin temsilcileri var. Siz oradan alkış alabilirsiniz ama emin olun millete karşı verecek cevabınız olmadığı için sadece buradan hamaset yaptınız" diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ise Bakan Bayraktar'ın konuşmasına ilişkin, "Bu tavır doğru bir tavır değildir. Eğer siz sorulan sorulara cevap vermek yerine muhalefeti yalan ve iftirayla suçluyorsanız bunun bizim açımızdan iki anlamı vardır. Ya sorduğumuz sorulara cevap verecek durumda değilsinizdir ya da bilgi saklıyorsunuzdur" dedi.

TEMELLİ: "BAKAN BAYRAKTAR'IN BU ÜSLUBUNUZU ELEŞTİRİYORUZ; KABUL ETMİYORUZ, ÖZÜR BEKLİYORUZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Bakan Bayraktar'ın üslubunu kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek "Sorulara yanıt vermenizi bekliyoruz. Kaldı ki buradaki 30 dakikalık konuşmanızda da bütün Meclis'te bugün yapılmış olan konuşmaları dikkate alarak konuşma yapmanız gerekir. Usul budur. Siz orada yeterince propaganda yaptınız, yetmedi burada yapmaya devam ediyorsunuz ve araya hakaret sıkıştırıyorsunuz. Yalan, iftira, kurnazlık, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bu üslubunuzu eleştiriyoruz, kabul etmiyoruz. Özür bekliyoruz" diye tepki gösterdi.

EMİR'DEN BAKAN BAYRAKTAR'A: "BURASI BAKANLARIN KÜSTAHLIK YAPACAĞI KÜRSÜ DEĞİLDİR; HADDİNİ, YERİNİ VE SINIRINI BİLECEKSİN"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise kürsüden konuşmak için söz alarak şunları kaydetti:

"Buraya bakanlar bütçelerini savunmak için ve yüce Meclis'ten bütçe almak için gelirler. Burası bakanların küstahlık yapacağı kürsü değildir. Haddini bileceksin, yerini bileceksin, sınırını bileceksin, küstahlık yapmayacaksın. Biz biz böyle bakanlara had bildirmesini çok iyi biliriz. Biz sizin Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en gayrimilli iktidar olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Siz gayrimillisiniz. Bu gayrimilli iktidarın nadir toprak elementlerini çıkartmasına izin verilemez çünkü siz bunları ne çıkartacak kapasiteye sahipsiniz ne o teknolojiye sahipsiniz ne de o kadar bu vatanı seviyorsunuz. Siz Amerika'yı seviyorsunuz. Milli çıkarlar dediğinizde Amerika'nın, Trump'ın mili çıkarlarını savunuyorsunuz. O yüzden yerden köstebek bile çıksa AKP'nin çıkartmasına karşıyız. Beyefendi bizi suçluyor. Efendim suya CHP'li belediyeler zam yapmış. Evet yaptılar, maalesef yaptılar. Sayıştay raporundan haberiniz var mı? Mecburen Sayıştay denetimleri gereğince maliyeti üzerine yüzde 10 koyup satmak zorunda belediye. Ya bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Ekonomiyi siz yönetiyorsunuz. Yüzde 80 enflasyonu siz yapıyorsunuz. Elektriği o kadar zamla siz yapıyorsunuz. Sonra maliyetler artınca dönüp belediyelere 'suyu niye ucuz satmıyorsun' diyorsunuz. Beceremiyorsanız kalkın. Biz bu ülkeyi ekonomiyi yönetiriz ve alışın bunlara."