CHP'li Emir'den Bakan Ersoy'a Kartalkaya tepkisi: Yargılamanın önünü tıkamayı tercih ettiniz

CHP Grup Başkanı Murat Emir, TBMM Genel Kurul'ndaki 2026 yılı bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'un Kartalkaya'daki otel yangınında sorumluluğu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılığının yetkilendirdiği bilirkişi raporuyla ortaya çıkmıştır ki Turizm Bakanlığı bu konudaki tek yetkili kurumdur. Buna rağmen kendisini ve Bakanlığını yargılatmamak üzere yemin etmiş ve bu konuda da hiçbir sorumluluk almamış Sayın Bakan’la karşı karşıyayız. Mahkeme ve Danıştay’ın kaldırdığı Bakan Yardımcı’nız dışındaki bütün üst düzey bürokratların hepsinin yargılanmasının önü açıldı. Siz açmadınız, sonuna kadar sinmeyi, saklanmayı ve yargılamanın önünü tıkamayı tercih ettiniz" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurul'nda TBMM Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bakanların bütçe sunumlarının ardından TBMM Başkanvekili Adan, grup başkanvekillerine söz verdi.

EMİR: KABA, NOBRAN, ÜSTENCİ VE VİCDANSIZSINIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Genel Kurul'a hitap ederken üstenci tavrını ve Genel Kurul’u hiçe sayıcı tutumunu kınadığını belirten CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kartalkaya'daki otel yangınında Bakan Ersoy'un sorumluluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sayın Turizm Bakanı, daha Kartalkaya faciasının bir gün sonrasında bu konuda kendisinin ve Bakanlığının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu olmadığını söyleyerek hem işin içinden sıyrılmaya çalışmıştır hem de yargılamayı etkilemeye çalışmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığının yetkilendirdiği bilirkişi raporuyla ortaya çıkmıştır ki Turizm Bakanlığı bu konudaki tek yetkili kurumdur. Buna rağmen kendisini ve Bakanlığını yargılatmamak üzere yemin etmiş ve bu konuda da hiçbir sorumluluk almamış Sayın Bakan’la karşı karşıyayız. Hala Genel Kurul’a ve Türk milletine yalan yanlış şeyler söylemeye devam etmiştir. Mahkeme ve Danıştay’ın kaldırdığı Bakan Yardımcı’nız dışındaki bütün üst düzey bürokratların hepsinin yargılanmasının önü açıldı. Siz açmadınız, sonuna kadar sinmeyi, saklanmayı ve yargılamanın önünü tıkamayı tercih ettiniz.

Mahkeme dosyasından, ‘16 Aralık’ta aynı otelin sahiplerinin bir başka otelinin müdürüyle geliyorlar otele. Bu oteli denetleyecekler Turizm Bakanlığı yetkilileri. Orada güzel bir sofraya oturuyorlar, kendilerini ağırlattırıyorlar ve gidiyor. Bu bürokratların Bakanı burada hala hiçbir sorumluluğu üstüne almıyor, Genel Kurul’u ciddiye almıyor, halkın hiçbir sorusuna cevap vermiyor. Kaba, nobran, üstencil ve vicdansızsınız.”