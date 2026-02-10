CHP'li Emir'den Bakan Gül'e Mesut Özarslan yorumu

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasıyla başlayan sürece ilişkin, "Özür dilemek yerine adeta bu ifadeleri savunur mahiyetteki açıklamalar gerçekten doğru değil. Siyasette eleştiri olur, ağır eleştiri olur ama hakaret ve küfrün siyasette yeri yok" değerlendirmesini yaptı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Gül'ün sözlerine yönelik "Bir defa söz konusu yazışmalar, Sayın Genel Başkanımızla bu kişi arasındaki özel yazışmalar. Dolayısıyla özel yazışmalar kendi içerisinde değerlendirilmelidir ve siyasetteki bir üslup olarak değerlendirilmekten öte bir karakter analizidir. Şimdi siz böyle birini alabilirsiniz, rozet takabilirsiniz. Bu döneklikler içinize sinebilir ama sadece Genel Başkanı ile yazışmasını ortalığa döken bir kişi ile nasıl aynı partide olacaksınız? Bunu anlatın siz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne devam etmek üzere toplandı. Grup Başkanvekilleri Genel Kurul'da söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYIN 12'SİNDE ANAYASA MAHKEMESİ 20 BİN LİRA YAPILAN EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN BAŞVURUMUZU USULDEN GÖRÜŞECEK

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, halkın giderek derinleşen ağır ekonomik krizin etkisiyle derin bir yoksulluğun içerisinde yaşama savaşı verdiğini belirterek "Siyasi iktidar daha birinci ayda 2026'ın bütün hedeflerinde çuvalladı. Bu ekonomik modelin çalışmayacağını, bütün yükü emekliye, yoksula, çalışana, asgari ücretliye bıraktığını ama asıl yapması gerekeni yapmadığı için her şekilde başarısız olacağını defalarca söylüyoruz ama duymuyorlar, kulak vermiyorlar. Bakın, ocak ayı enflasyonu yüzde 4,84 yani yüzde 5 geldi. Biz burada daha '20 bin lira yapalım mı, yapmayalım mı?' diye siz konuşurken emekli maaşını, o verilen 20 bin liranın bin lirası ocak ayında gitti. Bin lira için toplandınız ya, buraya geldiniz ya, çok şey veriyormuş gibi yaptınız ya, 'İnşallah daha fazlasını vereceğiz' diye gözyaşı döktünüz ya; o bin liralar ocak ayında bitti, geçmiş olsun, yüzde 5 enflasyonla o bin lira dahi gitti" dedi.

CHP'nin bin liralık artışla 20 bin lira yapılan emekli maaşını Anayasa Mahkemesi’ne götürdüğünü hatırlatan Emir, "Ayın 12'sinde Anayasa Mahkemesi bizim başvurumuzu usulden görüşecek. Ben buradan hem Genel Kurula her bir milletvekiline, her bir siyasi partiye ve 86 milyon vatandaşımıza sesleniyorum, hala vakit vardır; burada mutlaka ayağa kalkmak; sesimizi, talebimizi yükseltmek ve Anayasa Mahkemesine Anayasa’nın daha 2'nci maddesinde yazdığı gibi 'Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir' hükmünden yola çıkarak taban tabana zıt olan birçok Anayasa maddesini ihlal eden bu yasayı iptal etmesi konusunda baskı yapmalıyız, herkesi buna davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKP'LİYE BİR TÜRLÜ, CHP'LİYE FARKLI TÜRLÜ DAVRANMAYACAKSINIZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de AK Partili Gül'ün söylemleri üzerine söz talebinde bulunarak "Başkanlarımızın tutuklulukla neredeyse bir yıl yattığını, 10 aydan fazla iddianame beklediğini, tutuklamanın peşin cezalandırmaya dönüştüğünü söylerken bir AK Partili belediyenin de örneğini vermek isterim. Kırıkkaleli AKP'li belediye başkanı rüşvet iddiası ile tutuklanıyor, iki ay tutuklu kalıyor. İddianamesi hazırlanıyor. İki ay sonra da tahliye oluyor. Yani toplam dört ay yatıyor. İki ay sonra da hakim karşısına çıkıyor. Bu adalettir ama adaletin herkese uygulanması gerekir. Kanunlar önünde herkes eşittir diyoruz. Öyleyse AKP'liye bir türlü, CHP'liye farklı türlü davranmayacaksınız" dedi.

Emir, "Konumuz özelinde birkaç konunun altını çizmek istiyorum. Bir defa söz konusu yazışmalar, Sayın Genel Başkanımızla bu kişi arasındaki özel yazışmalar. Dolayısıyla özel yazışmalar kendi içerisinde değerlendirilmelidir ve siyasetteki bir üslup olarak değerlendirilmekten öte bir karakter analizidir. Nitekim baktığınızda konuşmalara, tavırlara, tutumlara o karakter analizinin yüzde 100 isabetli olduğunu da göreceksiniz. Şimdi siz böyle birini alabilirsiniz, rozet takabilirsiniz. Bakın onun iddia edilen hatta sizin iddia ettiğiniz yolsuzlukları hala müfettiş iş denetiminde mahkeme karşısına çıkmamış, yargılanmamış. İçinize sinebilir. PORTAŞ'taki iddialar içinize sinebilir. Bu döneklikler içinize sinebilir ama sadece Genel Başkanı ile yazışmasını ortalığa döken bir kişi ile nasıl aynı partide olacaksınız? Bunu anlatın siz" ifadelerini kullandı.