CHP'li Emir'den başsavcılığa tepki: Yargıyı WhatsApp üzerinden mi yapıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, UYAP'ta yer almayan duruşma günü ve tutukluluk kararlarının WhatsApp gruplarında "son dakika" diye paylaşıldığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Açık Çağrı: Devlet ciddiyeti, WhatsApp gruplarına meze yapılıyor! Avukatların UYAP ekranında görmediği, resmiyete dökülmemiş duruşma gününü WhatsApp gruplarından 'son dakika' diye servis ediyorsunuz. Daha vahimi; UYAP'ta henüz hiçbir bilgi yokken, gazetecilere 'Ayrıca tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir' diye mesaj atıyorsunuz. Siz mahkeme misiniz? Siz karar mercii misiniz? Yargılamayı UYAP üzerinden değil, WhatsApp üzerinden mi yapıyorsunuz?

Siz savcısınız, iddianamenizi yazdınız, mahkemeye sundunuz ve işiniz bitti! Mahkemenin yerine geçip karar veremezsiniz, yargı sürecini algı operasyonlarınıza alet edemezsiniz. Yargıyı elinizde oyuncak etmeyin! Bu hukuksuzluğun, bu ciddiyetsizliğin peşini bırakmayacağız. Adalet, kapalı kapılar ardındaki WhatsApp gruplarında değil, milletin önünde, mahkeme salonlarında tecelli edecek!"