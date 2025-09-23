CHP'li Emir'den Erdoğan'a ABD eleştirisi: Erdoğan, iktidarını sürdürebilmek için Beyaz Saray'ın kapısında icazet arıyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rubio'nun "Günün sonunda bir şey istediklerinde Beyaz Saray’a geliyorlar. Erdoğan da bu hafta geliyor. 'Başkanın elini sıkmam için 5 dakika verir misiniz?' diyorlar" sözlerine dikkat çekerek, aynı konuşmada "yalvarmak" gibi ifadeler kullanıldığını ifade etti.

Emir, şu ifadeleri kullandı.

"Bu tablo, Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan bağımsızlık mücadelesine açık bir hakarettir. Bu hakareti ettiren de bu ülkenin iktidarıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları manda ve himayeyi reddederken; bugün Erdoğan, içeride muhalefete baskı uygulayabilmek, iktidarını sürdürebilmek ve milletin hazinesini ayakta kalabilmek uğruna ABD'ye peşkeş çekebilmek için Beyaz Saray'ın kapısında icazet arıyor.

İçeride muhalefeti susturmak için dışarıdan onay arayan, milletin kaynaklarını ve Cumhuriyet’in onurunu başka ülkelerin kapılarında pazarlık masasına süren bir iktidar, artık milli iradeyi temsil edemez. Erdoğan’ın Washington’da masaya koyacağı dosya, milli egemenliğimizi ve bağımsız devlet olma onurumuzu pazarlık unsuru yapmaktır. Bunu aklınıza kazıyın: Bu milletin onuru satılık değildir."