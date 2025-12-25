CHP'li Emir'den Erdoğan'a tepki: Kapalı pazarlıkların değil, açık Meclis iradesinin tarafındayız

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ana muhalefetin, Terörsüz Türkiye sürecinin önünü açacak hiçbir somut teklif getirememiştir. Her fırsatta 'şu kadar raporumuz var' diye övünen CHP; iş çözüm üretmeye, risk almaya gelince yine su koyuvermiştir" açıklamasına tepki gösterdi.

Murat Emir, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını iliştirerek şu ifadeleri kullandı:



"Okumadığınızı bu kadar alenen belli ettiğiniz raporumuz üzerinde 'somut teklif yok' açıklamanızın tek bir gerçeğe işaret ediyor: Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu çerçeve sizi rahatsız ediyor çünkü o raporda şeffaflık, hukuk, Meclis denetimi, toplumsal mutabakat ve Kürt sorunu var."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz ne yaptınız?" sorusunu yönelten Emir, İmralı görüşmelerinin kamuoyuna açıklanmamasını eleştirerek şöyle dedi:



"Siz ne yaptınız? İmralı trafiğini bile millete açıklamaktan kaçındınız, görüşmeleri sakladınız, süreçleri kapalı kapılar ardında yürüttünüz. Sonra da dönüp “muhalefet neden sorumluluk almıyor” diye suçladınız. Biz vesayete teslim olmadık. Biz kapalı pazarlıkların değil, açık Meclis iradesinin tarafındayız.



Terör meselesi sloganla, hamasetle, suçlayarak çözülmez. Türkiye’nin ihtiyacı olan raporumuzda da vurguladığımız gibi güçlü demokrasi, güçlü hukuk ve samimi bir çözüm iradesidir. Biz bu iradeyi kapalı kapılar ardında değil, milletin gözü önünde savunmaya devam edeceğiz."