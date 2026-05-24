CHP'li Emir'den, Erdoğan'a Trump tepkisi: Meşruiyet Beyaz Saray'dan değil, milletten alınır

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yayımladığı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajıyla ilgili paylaşım yaptı.

Emir, şunları kaydetti:

"Trump dünyaya 'Erdoğan bana hayran, gücün simgesisin dedi' diye tweet atıyor. İktidar kanadı ise resmi tek bir yalanlama yapamayıp İletişim Başkanlığı’nın fısıltı kalemleriyle 'Ankara öyle olmadığını iletti' diye tweet attırıyor, silinmesi için telefonlar açılıyor. İçeride halkın iradesine karşı 19 Mart ve 'Mutlak Butlan' darbeleriyle yargı tiyatrosu kuranlar, kaybettikleri meşruiyeti Trump’ın kapısında arıyor. Kendi halkına karşı aslan kesilip, koltuk diyetini Trump’a Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığıyla ödeyenlerin ezikliği budur. Meşruiyet Beyaz Saray'dan değil, milletten alınır."