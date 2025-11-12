CHP'li Emir'den fezleke tepkisi: Gözdağı işlemez; geri adım yok, susmak yok

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın avukatı tarafından, 2022 yılında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Emir, "2022 tarihli tweeti 'hakaret' diye paketleyip 'CHP'lilere fezleke' algısı üretiyorsunuz. Gözdağı işlemez; geri adım yok, susmak yok" dedi.

Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

''Fezleke fabrikası' yeniden mesaiye başlamış. 2022 tarihli tweeti 'hakaret' diye paketleyip 'CHP'lilere fezleke' algısı üretiyorsunuz. Metni okuyun, hakaret yok. Arşive inip suç icat edemezsiniz. Bula bula bunu bulmuşsunuz! Gözdağı işlemez; geri adım yok, susmak yok"