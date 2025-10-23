CHP'li Emir'den 'kurultay davası' açıklaması: YSK vurgusu yaptı, "Dava reddedilmeli" dedi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin 38'inci olağan ve 21'inci olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yarın yapılacak duruşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davaya ilişkin, "Hiç olmaması gereken bir dava, üretilmiş bir dava. Hukuk katledilerek üretilmiş bir dava" yorumunu yapan Emir, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak, yapabilirlerse bir kıskaç altına almak üzere ürettikleri, hukuku katlettikleri bir dava. Hiçbir yasada seçim kanununda, siyasi partiler kanununda, Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili kanunlarında, Dernekler Kanunu’nda olmayan bir 'mutlak butlan' kavramını buldular. Çünkü sürelere bağlı olmayan bir kavram. Dolayısıyla buna sarıldılar. Olmaması gereken bir dava. Bizim beklentimiz bir an evvel reddedilmesidir" ifadelerini kullandı.

Murat Emir, şöyle devam etti: "Reddedilmesi gerekir ve Türkiye'nin artık bu tartışmadan bir an evvel çıkması gerekir. Siyasi partilerin eğer genel kurullarını, genel başkanlarını, yönetim organlarını bir asliye hukuk mahkemesi, bir iddia üzerinden belirleyecekse artık Türkiye'de çok partili siyasi yaşam bitmiş demektir.”

“TÜRKİYE'DE SEÇİM YAPMANIN ANLAMI KALMAZ”

Seçimlerin gözetim ve denetiminin YSK tarafından yapıldığını vurgulayan Emir, şunları söyledi: "Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa'dan aldığı yetkiyi sonuna kadar kullanır. Ama alınmış mazbataların bir şekliyle bir asliye hukuk mahkemesi üzerinden yok sayılabileceğini bir an için düşündüğünüzde artık Türkiye'de seçim yapmanın da anlamı kalmaz. Son derece saçma sapan, tabanı olmayan ve hukuki olmayan bir yola girdiler. Bunun üzerinden 'Cumhuriyet Halk Partisi'ni acaba bölebilir miyiz, acaba tartıştırabilir miyiz' dediler. Ama bunu yapamayacaklarını da gördüler."

Emir, son olarak şunları kaydetti: "Biz birinde genel merkezimizin, diğerinde o iftira atılan kurultay delegelerimizin ortak iradesiyle iki olağanüstü kurultay yaptık ve iki olağanüstü kurultayda da delegelerimizin bu saldırılara nasıl sert bir cevap verdiğini herkes gördü. Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür, iktidar yolunda büyük bir kararlılıkla yürümektedir ve bu tip adli operasyonlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni yolundan döndürmek ve durdurmak imkansızdır. Bunu anlamış olmalarını umut ediyorum."