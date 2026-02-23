CHP'li Emir'den kurultay davasında dosya birleştirme talebine tepki: "Akın Gürlek'in 'adrese teslim' yargı kumpası"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik açılan davanın üçüncü celsesinde, dosyanın İstanbul’a gönderilmesi yönündeki talebe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yaşanan süreci "yargı eliyle yürütülen siyasi bir operasyon" olarak tanımlayan Emir, mahkeme ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üzerinden sürece müdahale edildiğini söyledi.

"ADRESE TESLİM YARGI KUMPASI"

Davanın görüldüğü Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yaşanan hakim değişikliğine vurgu yapan Emir, 27 Kasım 2025 tarihli HSK kararnamesiyle kurultaydan sadece bir gün önce hakimin değiştirildiğini hatırlattı. Yeni atanan hakimin bugünkü duruşmada dosyayı İstanbul’a gönderdiğini belirten Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, somut delil bulamayınca HSK'nın başına getirilmek için sarayın bakan atadığı Akın Gürlek'in 'adrese teslim' yargı kumpasıdır. Bu karar, iktidarı kaybettiğini bilen Saray rejiminin yargı eliyle yürüttüğü siyasi operasyonun ilanıdır."

"HARAMİ DÜZENE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Kararın hukuki değil siyasi bir saikle alındığını ileri süren Murat Emir, kurultay iradesinin ve hukukun "kirli kumpaslara" teslim edilmeyeceğini vurguladı. Mücadelenin devam edeceğini belirten Emir, "Bu harami düzene boyun eğmeyeceğiz, adaleti mutlaka tesis edeceğiz" diyerek açıklamasını noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen kurultay davasının üçüncü duruşmasında savcılık, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İBB davası ile birleştirilmesini talep etmişti. Mahkeme heyeti, savcılığın bu talebini uygun bularak İstanbul’daki mahkemeden dosyaların birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti. İstanbul’daki mahkemenin bu talebi kabul etmesi durumunda, söz konusu iki dava tek dosya üzerinden yürütülecek.