CHP'li Emir'den Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki: Ankara'yı parsel parsel satanlardan hesap sorun
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma talep edilmesine tepki gösterdi. Emir, soruşturma için önceki başkan Melih Gökçek'i işaret etti.
Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’nın gelirini Ankaralıya geri veren, başkentimizi fetret devrinden çıkaran ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız. Hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız. O kapı, Ankara'yı parsel parsel satanların kapısıdır" ifadesini kullandı.