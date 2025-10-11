CHP'li Emir'den Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki: Ankara'yı parsel parsel satanlardan hesap sorun

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Mansur Yavaş hakkında soruşturma izin talebine tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara’nın gelirini Ankaralıya geri veren, başkentimizi fetret devrinden çıkaran ABB Başkanımız Mansur Yavaş’ın yanındayız, sonuna kadar arkasındayız. Hesap soracak yer arıyorsanız yanlış kapıdasınız. O kapı, Ankara'yı parsel parsel satanların kapısıdır" ifadesini kullandı.