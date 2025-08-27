CHP'li Emir'den MHP'li Yıldız'ın sözlerine tepki: "Komisyonun amacını kendince daraltmaya çalışıyor"
illi Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun altıncı toplantısı TBMM'de yapıldı. Toplantıya baro başkanları katılırken, MHP’li Feti Yıldız’ın toplantı devam ederken sosyal medyadan yaptığı paylaşımı CHP’li Murat Emir’in tepkisini çekti. Emir, Yıldız'ı komisyonun amacını kendince daraltmaya çalışmakla suçladı.
PKK'nin silah bırakma sürecinin başlamasının ardından kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün altıncı toplantısını gerçekleştirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı.
TBMM Tören Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları hazır bulundu.
MHP'Lİ YILDIZ: BAZI KURUMLAR MESELEYİ ANLAMIYOR
Baro başkanları konuşmalarını sürdürürken Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, X hesabından bir paylaşımda bulunarak komisyona davet edilen bazı kurumların meseleyi tam olarak anlamadığını yazdı.
Yıldız, paylaşımında "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na davet ederek dinlediğimiz bazı kurumların meseleyi tam olarak anlamadığı görülmektedir. Bu sürecin temel amacı, terör örgütü PKK’nın tüm uzantılarıyla birlikte,ön koşulsuz ve kalıcı biçimde silah bırakmasının sağlanması; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında terörün tüm boyutlarıyla sona erdirilmesi ve milli birliğin daha da sağlam temeller üzerine inşa edilmesidir. Aynı zamanda; Türk milletinin müşterek vicdanında karşılık bulan barış, kardeşlik, güvenlik ve refah temelinde şiddetten arındırılmış bir gelecek inşa edilmesi hedeflenmiştir" ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ YILDIZ'DAN TEPKİ
Yıldız'a yanıt Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'den geldi. Yıldız'ı komisyonun amacını kendince daraltmaya çalışmakla suçlayan Emir, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın hukuk devletimizin güçlendirilmesi adına yaptığı konuşmasından rahatsız olması deneyimli hukuk adamı kimliği ile bağdaşmamıştır" ifadelerini kullandı.
Yıldız, şunları yazdı: "Sayın @YildizFeti a kendisinin de oy verdiği Komisyon Çalışma Usul ve Esasları yönergesinin amaç bölümünü tekrar anımsatmak isterim. Komisyonun amacını kendince daraltmaya çalışması ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın hukuk devletimizin güçlendirilmesi adına yaptığı konuşmasından rahatsız olması deneyimli hukuk adamı kimliği ile bağdaşmamıştır."
