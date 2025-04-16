CHP'li Emir'den Numan Kurtulmuş'a "yetkilerimi kullanacağım" yanıtı: "Sizin herhangi bir yaptırım yetkiniz de yok"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Katip Üye Sibel Suiçmez'in Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı davranarak Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının okutulmasına karşı, "TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez’i kınıyor, haklarında Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan yetkilerimi kullanacağımı beyan ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamasına yanıt CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, sosyal medya hesabından şu yanıtı paylaştı:

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca ve Kâtip Üye Sibel Suiçmez’in içtüzüğe aykırı bir işlem yaptıklarını ve haklarında Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan yetkilerini kullanacağını ifade etmiş.

Sayın Başkan danışmanlarınız sizi yanıltıyor! İçtüzüğe bir aykırılık olmadığı gibi sizin Başkan olarak herhangi bir yaptırım yetkiniz de yok. Size bunu söyleyen danışmanlarınıza kamuoyu ile paylaşmak üzere usulsüzlüğün ve yetkilerinizin hangi maddelerde yazdığını sorarsanız sizi yanılttıklarını rahatlıkla anlayabilirsiniz."