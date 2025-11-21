CHP'li Emir: Herkes “çözüm” konuşuyor ama ortada tek bir somut dosyada bile adım yok

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin kayyum düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdığını ancak 12 Kasım 2025'te sürenin dolmasına karşın halen AYM'nin karar açıklamadığını belirterek, "Herkes 'çözüm' konuşuyor ama ortada tek bir somut dosyada bile adım yok. Çözüm mü istiyoruz gerçekten, yoksa kayyımı konuşup çözümsüzlüğü görmezden gelmeye devam mı edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in davasında kayyum düzenlemesini AYM’ye taşıdığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Herkes 'çözüm' konuşuyor ama ortada tek bir somut dosyada bile adım yok. İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in davasında kayyım düzenlemesini AYM’ye taşıdı; dosya 12 Haziran 2025’te AYM’ye kaydedildi. Anayasa’nın 152. maddesi açık: AYM, iş kendisine geldikten sonra 5 ay içinde karar verir ve açıklar. Bu süre 12 Kasım 2025’te doldu, hâlâ karar yok. Bir yanda yıllardır süreklileşmiş kayyım rejimi, diğer yanda bu rejimin merkezindeki Belediye Kanunu 46/2 hakkında bekleyen bir AYM dosyası… Çözüm mü istiyoruz gerçekten, yoksa kayyımı konuşup çözümsüzlüğü görmezden gelmeye devam mı edeceğiz?"