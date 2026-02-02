CHP'li Emir: "İflas etti dedikleri Gülibrahimoğlu, AKP'li belediyeye bağış yapmış"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu'nun zenginleştirdiği iddia edilen Murat Gülibrahimoğlu'nun dönemin AKP’li belediyesi ile yaptığı protokolün belgesini paylaşarak, "Gülibrahimoğlu'nun 'iflas etti' dedikleri zamanda Eyüpsultan Belediyesi'ne böylesine büyük yatırım yapacak kadar mal varlığı varmış. İddianamenin bütün amacı Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir yerlerden çamur atmak ama iddialarının hepsi birbiriyle çelişki halinde ve tutarsız" dedi.

Murat Emir, İBB iddianamesinde yer alan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından video yayımlayarak, açıklama yaptı. Videoda Murat Gülibrahimoğlu ile dönemin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi arasında yapılan protokolün belgesini paylaşan Emir, şunları kaydetti:

"NERESİNDEN TUTSANIZ MANTIKSIZ"

"İBB iddianamesinin en güçlü dayanaklarından birisi; iflas etmiş, bitmiş olan müflis iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun 2021 yılında Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından usulsüz işlemlerle zengin edildiği iddiası.

Oysa 2020 yılında 'müflis, iflas etmiş' dedikleri Murat Gülibrahimoğlu, Eyüpsultan Belediyesi'ne, cami, kütüphane ve Kur'an kursu yapmak üzere hibede bulunmuş. Müflis dedikleri bir iş adamının 2020 yılında böylesine devasa bir bağışı yapabilmesi mümkün değil. Zamanın AK Partili Belediye Başkanı ile bir sözleşme yapıyorlar ve bu sözleşme uyarınca Murat Gülibrahimoğlu oraya bir kuruş bile bedel almaksızın arsayı verecek ve arsanın üzerine cami, kütüphane, lojman ve Kuran kursu yapacak. O caminin adı da Murat Gülibrahimoğlu'nun anneannesi Hadiye Aksoy adına olacak. Şimdi bir kişi düşünün, Murat Gülibrahimoğlu. 2010'lu yıllarda sonra AKP'li belediyelerden, bakanlıklardan iş almış, zenginleşmiş; bir süre AKP İl Başkanı ile ortaklık da yapmış, iddiaya göre iflas etmiş ama 'iflas etti' dedikleri zamanda da Eyüpsultan Belediyesi'ne böylesine büyük yatırım yapacak kadar da mal varlığı varmış.

Neresinden tutsanız mantıksız, tutarsız, çelişkili bir iddianame. İddianamenin bütün amacı Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir yerlerden çamur atmak ama iddialarının hepsi birbiriyle çelişki halinde ve tutarsız."