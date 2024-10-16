CHP'li Emir: "İktidar tasarrufu yine eğitimden yaptı"
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk Eğitim Merkezleri’nde ücretle çalışan usta öğreticilerin derslerinin tasarruf tedbirleri kapsamında kapatılması ile ilgili “İktidar tasarrufu yine eğitimden yaptı. Dönüp, dolaşıp halkı mağdur edecek karar alıyorlar” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, tasarruf tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezleri’nde ücretle çalışan usta öğreticilerin derslerinin kapatılmasına tepki gösteedi.
"İktidar tasarrufu yine eğitimden yaptı" diyen CHP'li Emir, "Tasarruf tedbiri adı altında kurslara kota konuldu ve vatandaş talep etse dahi ders açılmıyor. Hem usta öğreticiler hem de kursiyerler mağdur” ifadelerini kullandı.
Usta öğreticilerin yıllarca özlük hakkının verilmediğine değinen Emir, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.
“Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan binlerce usta öğretici önce maaşları geciktirilerek mağdur edildi ardından dersleri iptal edildi. Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları bir aileleri var, evi kira olanlar var, buradan elde ettiği kazançla aylık geçimini sağlayanlar var. Dönüp, dolaşıp tasarrufu vatandaştan ediyorlar.
ÖZLÜK HAKKI TESLİM EDİLMELİ
Usta öğreticilerin mevcut durumuna bakıldığında aslında büyük fedakarlıklarla vatandaşa hizmet ediyorlar. Özlük hakkı, statü ve kıdem tazminatı gibi haklardan mahrumlar. Bunun yanı sıra dini ve milli bayramlarda yapılan maaş kesintileri nedeniyle ellerine geçen meblağ asgari ücretin altına düşüyor. Karın tokluğu bile diyemeyeceğimiz ücretlerle eğitime katkı sağlıyorlar.
HALK EĞİTİM MERKEZLERİNİN AMACINI ANLAMAMIŞLAR
Aldıkları bu kota kararına bakıldığında Halk Eğitim Merkezlerinin amacını anlamadıklarını da görüyoruz. Bu kurumun bir amacı da ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı olan yurttaşlarımızın eğitim almasını sağlamaktır. Yani vatandaşların kişisel ve kültürel gelişimine katkı sunarak sosyal yaşama katılmaları ve gelişmeleri hedeflenmektedir. Usta öğreticilerin derslerinin kapatılması toplumsal eşitsizliği artıracaktır. Halk Eğitim Merkezleri, vatandaşlara sosyal ve kültürel katkı sağlayan önemli hizmet kurumlarıdır. AKP iktidarı eğitimin ve toplumsal gelişmenin her türlüsüne karşı olduğu için tasarruf deyince akıllarına ilk olarak eğitim kurumlarının gelmesine şaşırmıyoruz ancak bu karar milyonlarca insanı olumsuz etkileyecek düzeydedir ve bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir.”