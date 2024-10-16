CHP'li Emir: "İktidar tasarrufu yine eğitimden yaptı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir, tasarruf tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezleri’nde ücretle çalışan usta öğreticilerin derslerinin kapatılmasına tepki gösteedi.

"İktidar tasarrufu yine eğitimden yaptı" diyen CHP'li Emir, "Tasarruf tedbiri adı altında kurslara kota konuldu ve vatandaş talep etse dahi ders açılmıyor. Hem usta öğreticiler hem de kursiyerler mağdur” ifadelerini kullandı.

Usta öğreticilerin yıllarca özlük hakkının verilmediğine değinen Emir, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.

“Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan binlerce usta öğretici önce maaşları geciktirilerek mağdur edildi ardından dersleri iptal edildi. Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları bir aileleri var, evi kira olanlar var, buradan elde ettiği kazançla aylık geçimini sağlayanlar var. Dönüp, dolaşıp tasarrufu vatandaştan ediyorlar.

ÖZLÜK HAKKI TESLİM EDİLMELİ

Usta öğreticilerin mevcut durumuna bakıldığında aslında büyük fedakarlıklarla vatandaşa hizmet ediyorlar. Özlük hakkı, statü ve kıdem tazminatı gibi haklardan mahrumlar. Bunun yanı sıra dini ve milli bayramlarda yapılan maaş kesintileri nedeniyle ellerine geçen meblağ asgari ücretin altına düşüyor. Karın tokluğu bile diyemeyeceğimiz ücretlerle eğitime katkı sağlıyorlar.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNİN AMACINI ANLAMAMIŞLAR