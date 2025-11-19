CHP'li Emir: İmralı'ya gidiş konusunun asıl muhatabı Erdoğan'dır

CHP Grupbaşkanvekili ve meclisteki süreç komisyonunun parti koordinatörü Murat Emir mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonun İmralı'ya gidişi konusundaki asıl muhatabın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen Emir, konuyu yarın yapacakları toplantıda değerlendireceklerini ifade etti.

Emir konuşmasında ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Avrupa Birliği ülkeleri bize vize vermiyor çünkü gençlerin gittiği zaman orada kalacaklarını düşünüyorlar" sözlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Emir "Hakan Fidan aslında malum durumu tespit etmiş, üzülmesi, içinin sızlaması, sesinin titremesi gereken bir gerçekliği gayet doğal bir olgu gibi söylemiş" ifadelerini kullandı.

Emir'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

ASIL MUHATAP CUMHURBAŞKANIDIR

"Komisyonla ilgili bizim tutumumuz son derece net. Komisyon gündemine gelmemiş bir konu üzerinde ne bir toplantı yaptık ne de bir görüş ifade ettik ve böyle sorular varsa da bu sorunun asıl muhatabının yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledik. Şimdi, bu konu önümüzde. Bunu yarın Sayın Genel Başkanımızla birlikte komisyonumuz ve MYK üyelerimizle ayrıntılı değerlendireceğiz, dolayısıyla bizim açımızdan verilmiş bir karar yoktur ama bizim şu ısrarımız var, burada AK Parti'nin tavrının açık ve net bir biçimde ortaya çıkması gerekir."

"MALUM DURUMU TESPİT ETMİŞ"

"Hakan Fidan aslında malum durumu tespit etmiş, üzülmesi, içinin sızlaması, sesinin titremesi gereken bir gerçekliği gayet doğal bir olgu gibi söylemiş. 'Avrupa ülkeleri bize vize vermiyorlar çünkü gençler dönmek istemiyorlar' Niye? Sizin yarattığınız Türkiye, böylesine baskı altına aldığınız, gençleri olması gereken eğitime tabi tutmadığınız, özgürlüklerini kısıtladığınız Türkiye. Böyle bir Türkiye yarattığınız için gençlerimiz işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, umutsuzlukla, eğitimsizlikle ve geleceğe dönük bütün umutlarını kaybetmekle sınandıkları için geleceklerini başka ülkelerde arıyorlar."