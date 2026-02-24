CHP'li Emir: Küçücük çocuklara form verip, "fotoğraflayın, bize getirin" demek çocukları ve aileleri fişlemektir

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Grup Başkanvekilleri Genel Kurul'da söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EMİR: NİYE ALİCAN ULUDAĞ ŞU ANDA İSTANBUL'DA YARGILANMAKTADIR VE SİLİVRİ CEZAEVİNDEDİR?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmış olmasının yargıdaki çürümüşlüğü apaçık ortaya koyan ve basın özgürlüğünün nasıl yerle bir edildiğini açıkça ifade eden bir sonuç olduğunu söyleyerek "Gecenin bir vakti çocuklarının gözü önünde 30'a yakın polisle çocuklarının gözyaşı içerisinde evi de arayarak -evde ne aradıkları da belli değil- tutukladılar ve İstanbul'a götürdüler. Bir an için Alican Uludağ'ın suç işlemiş olduğunu varsaysanız dahi suç Ankara'da işlenmiştir. 'Cumhurbaşkanına hakaret ettin' deniyor. 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yaydın' deniyor. 'Yargıyı küçük düşürdün' deniyor. E, bütün bu işlemler gazetecilik Ankara'da olduğuna göre Ankara'da yapılmıştır. Öyleyse İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının buradaki yetki gasbı nedendir? Niye ısrarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiştir? Niye Alican Uludağ şu anda İstanbul'da yargılanmaktadır ve Silivri cezaevindedir?" diye sordu.

"BÖYLE BİR MİLLİ EĞİTİM BAKANI BİR DE BİZİM GENEL BAŞKANIMIZA DİL UZATACAK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gelmiş geçmiş en kötü Milli Eğitim Bakanı olduğunu söyleyen Emir, "Eğer, size bir karne verseydik ki milletimiz her seçimde size bir karne veriyor, son seçimde de size zayıf bir karne verdi. Bakın, Yusuf Tekin'den kötüsü yok ve Yusuf Tekin, millî eğitimi, sınıfları tarikatlara, cemaatlere sonuna kadar açtı ve millî eğitimi çağ dışı bir anlayışla yönetmeye çalışıyor, kendi beyninin arkasındaki ideolojik saplantılarını çocuklarımıza zerk etme gayretinde ve en son olarak da çocukları etiketleme -oruç tutan, tutmayan; eve gidince iftar yapan, yapmayan; annesi oruç tutan, tutmayan; bunun üzerinden- gayretinde. Bunu çocuklarımız üzerinden yapmayın, bu ihaneti yapmayın, çocukları etiketlemeyin; bunun dinle, dindarlıkla, din eğitimiyle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Emir, Tekin'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili de konuştuğuna dikkat çekerek "Yusuf Tekin, senin miden geniş olduğu için hülle yoluyla profesörlüğü kabul ettin, senin miden geniş olduğu için MESEM'ler üzerinden tarikatları, cemaatleri okullara soktun, senin miden geniş olduğu için ÇEDES üzerinden çocuklarımızı iş cinayetlerine kurban ediyorsun, senin miden geniş olduğu için çocuklarımız bir öğün yemek bulamıyorlar, senin miden geniş olduğu için bir ay içerisinde aç olmasına rağmen yemek alamayan çocuk sayımız OECD ortalamalarının neredeyse üç katı, beş katı. Böyle bir Millî Eğitim Bakanı utanacağına, üzüleceğine, sıkılacağına... Hala 1 milyon atanmamış öğretmen var, midesi geniş olduğu için hâlâ 10 bin öğretmen alıyor, onları da mülakatla alıyor. Böyle bir Milli Eğitim Bakanı bir de bizim Genel Başkanımıza dil uzatacak, hadi oradan..." diye tepki gösterdi.

ŞAHİN USTA: ÜLKEMİZİN RAMAZAN'DA, MÜSLÜMANLARIN İSLAM'I YENİDEN COŞTURUYOR OLMASINDAN RAHATSIZ OLUNMASINA HAYRET EDİYORUZ

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, son günlerde "Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirileriyle bir gündemin oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek "Ama bu gündemler artık eski Türkiye'de kaldı. Bu yayınlanan bildirilerin de Türkiye'nin gündeminde, kamuoyunun gündeminde yer almadığını özellikle söylemek istiyorum. Mübarek Ramazan ayındayız. Çocuklarımızın 'Allah', 'Kur'an', 'Kabe', 'Peygamber' demesinden korkmaya gerek yok, bu tip bildirilere de ihtiyaç yok. Noel'i kutlarken, insanlar Noel'le ilgili özgürce her şeyi yaparken sesi çıkmayanlar Ramazan ayında çocuklarımızın özgürce Ramazanı karşılamalarına, bu heyecanı yaşamalarına, inancımızı tazelemeye, coşkumuza tahammülsüzlüklerine akıl sır erdiremiyoruz. Ülkemizin Ramazan ayında, Müslümanların İslam'ı yeniden coşturuyor olmasından rahatsız olunmasına da hayret ediyoruz. Merhamet etmenin, kul hakkına riayet etmenin en çok öğretildiği bir ayda çocuklarımızın da bu maneviyattan istifade etmesinden neden endişe ediyorsunuz?" diye sordu.

"TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL; TÜRKİYE'DE ESKİDEN LAİKLİK BİLDİRİLERİ OKUNUR, BİRİLERİ DE HİZAYA GİRERDİ, ARTIK ÖYLE BİR TÜRKİYE YOK"

"LGBT lobilerinin eline çocukları bırakırken sesiniz çıkmıyor" Şahin Usta, şunları kaydetti:

"Bunları özgürlük olarak değerlendirirken İslam'dan, Kur'an'dan, Peygamber'den bahsedilmesinden rahatsız olunmasını açıkça laiklik karşıtlığı vesaire değil, açıkça İslam karşıtlığı olarak gördüğümü çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Okullarımızda yapılanlarla çocuklarımızın o heyecanını ve coşkusunu görmezden gelerek kıymetli Bakanımıza, Yusuf Tekin'e saldırmak da açıkçası ayrı bir konu ve başlık. 'Neden?' derseniz; yapılan şey, çocuklara inancını, dinini, maneviyatını öğretmek, merhameti öğretmek, kul hakkını öğretmekten korkan insanlara 'Korkmayın' deme cesaretini göstermiştir Bakanımız. Yaptığı bütün işlemlerin çok doğru ve düzgün olduğunu açıkça ve netçe biz de söylüyoruz, sonuna kadar da arkasındayız. Türkiye artık eski Türkiye değil; Türkiye'de eskiden laiklik bildirileri okunur, birileri de hizaya girerdi, artık öyle bir Türkiye yok; Türkiye, inancıyla, varlığıyla, medeniyetiyle ortaya çıkmış ve kendi inancıyla da gençlerini ve nesillerini yetiştirmeyi hedef almış bir Türkiye. Bunu alışsanız iyi olur. Yaptığınız işin bir laik atak olduğunu düşünüyorum, bu laik atağı geçirenlere de geçmiş olsun diyorum."

Şahin Usta, Mersin'de barajların taşmasıyla ilgili birtakım algı yönetimlerine girmeye çalışıldığını belirterek "Yine CHP belediyesi ve CHP vekilleri tarafından. Devlet Su İşleri Müdürlüğünün kanunu çok açık, belediyelerimizin kanunu ve yetkileri de çok açık. DSİ'nin hiçbir dere ıslah yapmadığını iddia ederek yine Mersin'de bir algı yürütülmeye çalışılıyor. Mersin'de Devlet Su İşlerinin derelerin ıslahı konusunda son yirmi üç yılda ıslah edilen dere sayısı 83'e ulaşmıştır ve belediyelerin 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu'na istinaden su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak' hükmü kanunla belediyelere verilmiştir. Bunlar çok açık ve net iken maalesef, CHP Mersin Belediyesinde altyapıya hiçbir yatırım yapılmamış, belediyenin sınırları içerisinde olan, yapılması gereken dere ıslahlarının hiçbiri yapılmadığı için maalesef bu sorunlar yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

Mersinlilere seslenen Şahin Usta, "Maalesef belediye çalışmadığı için bu sorunları vatandaşlarımız yaşıyor ve mağdur oluyorlar. İnşallah, bu sorunların çözümü için de DSİ, sorumluluğu olmasa da yapması gerekeni yapmaya devam edecek, belediyenin ıslah etmediği dereleri ıslah edecek. Ancak acı olan şey şu: Hem altyapıya yatırım yapmayıp hem işlerini yapmayıp hem de su fiyatlarını en çok yükselten CHP belediyeleri; bu kazandıkları, topladıkları paraları ne yaptıklarını millete izah etmeleri gerektiğini özellikle söylüyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda belediyelere olan sorumluluklarını hatırlatmalarını rica ediyoruz" dedi.

GENEL KURUL'DA CHP EMİR İLE AKP'Lİ ŞAHİN USTA ARASINDA "LAİKLİK" VE "FİŞLEME" TARTIŞMASI

Şahin Usta'nın konuşması üzerine söz talebinde bulunan CHP'li Emir, "Sayın Yusuf Tekin ve Sayın Leyla Şahin Usta ucuz polemikler başlatmak konusunda ustalar. Burada hiç kimse dinle, din eğitimiyle ilgili bir şey söylemiyor, söylemez ama sizi Genel Kurulun ve milletimizin vicdanına sunuyorum. Küçücük çocuklara fiş verip, form verip 'Eve gittim', 'Gittim', 'Namaz kıldım'. 'Kıldım', 'İftarı açtım', 'Açtım', 'Sabah sahura kalktım' 'Kalktım', 'Bunları fotoğraflayın, getirin, bu formları bize getirin' demek çocukları ve aileleri fişlemektir. Bunun yapılması yanlıştır, bunun yapılması eğitim anlayışına da uymaz, pedagojik de değildir, ayrımcıdır; bizim itirazımız buna. Yoksa siz bir ucuz tartışma üzerinden başka bir şeylere heves ediyorsunuz, biz bunun gayet farkındayız." diye konuştu.

Yusuf Tekin'in bunları söyleyince rahatsız olduğunu ve dava açtığını söyleyen Emir, "80 bin lira kazanmış, şimdi işleme koymuş. Buradan söylüyorum: Yusuf Tekin, sen bizi bu şekilde susturamazsın. Yargının nasıl size bağlı olduğunu da biliyoruz ama eninde sonunda biz kazanacağız, emin olun, bunları da tek tek alacağız. Şunun cevabını versin: Bakın, Gökhan Bahadır, bu kişi Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, siyasetçilerle geziyor, AKP'ye, MHP'ye gidiyor, resim çektiriyor, milletvekili aday adayı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı bu kişi; bu, içinize siniyor mu? Bizim itirazımız bu siyasallaşmayadır, millî eğitimin böylesi siyasallaştırılması, ideolojik saplantılarla yönetilmesidir" dedi.

Yeniden söz alan Şahin Usta ise Emir'e "'Fişleme' denilince aklımıza yani fişlemeyi en iyi yapan 28 Şubat dönemindeki bu zihniyet geliyor. Tabii ki bunları en iyi bilenler de sizlersiniz. Kadrolaşmadan bahsediyorsanız bir iki örnek de ben vereyim: Vural Savaş, Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısıydı sonra ne oldu? Yine bu isimlerin hepsi CHP'ye geldi. Yusuf Kenan Doğan, Naci Ünver, Kadir Özbek, İlhan Cihaner, Emine Ülker Tarhan. Bakın, sadece yargıdaki birkaç isimden bahsediyorum: Ali Özgündüz, Ercan Cengiz, Yekta Güngör Özden. Bu isimlerin sayısını artırabiliriz. Biz böyle bir zihniyette değiliz. Bizim derdimiz böyle bir kadrolaşma olsaydı yirmi üç yıldır zaten bu kadrolaşmayı görürdünüz. Biz hakkıyla hakkaniyetiyle...Kişi kendinden bilirmiş herkesi maalesef böyle zannediyorlar" diye cevap verdi.

EMİR: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ BOĞAZINA KADAR SİYASETE BATTIĞINI SÖYLÜYORUZ

Emir, Şahin Usta'nın fişlemeye ilişkin cevabına yönelik tekrar söz alarak şöyle dedi:

"Sayın Usta, tabii, önündeki hazır listelerden, hazır konuşmalardan birini yapıyor. Biz başka bir şey söylüyoruz Sayın Usta, kulak verin dinleyin. Bakın, bir kişi düşünün, bu kişi milletvekili adayı olmuş, sonrasında tekrar şu anda Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı. Bu kişinin bu sıfatı sürerken bu görevi sürerken sosyal medyasında AKP İl Başkanı, MHP İl Başkanı, İlçe Başkanı bunlarla ilgili paylaşım yapması, buna dönük son derece siyasi paylaşımlar yapması uygun değildir. Devlet Memurları Kanunu var, sizin söyledikleriniz başka bir şey. Adam hakimmiş, cübbesini çıkarmış, gelmiş, siyasete girmiş. Bu, başka bir şey ama burada şu andaki Milli Eğitim Müdür Yardımcısının ne kadar siyasi olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının boğazına kadar siyasete battığını söylüyoruz. Buna cevap ver, verebiliyorsan."