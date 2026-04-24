CHP'li Emir: Makyajlı istatistiklerle siyasi pusuyu gizleyemezsiniz

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere yönelik soruşturma verilerine tepki göstererek, muhalefet belediyelerine yönelik uygulamaların siyasi amaç taşıdığını ifade etti.

Güncel
  • 24.04.2026 01:06
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin verilerine sert tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı 'En çok AKP’li belediyelere 677 soruşturma ile izin verdik' dedirterek aklımızla alay ediyor. Makyajlı istatistiklerle kurduğunuz siyasi pusuyu gizleyemezsiniz! Madem veri konuşuyoruz, makyajı akıtıp gerçek tabloya bakalım. AKP: 677 soruşturma, göstermelik 1 gözaltı. Şu an tutuklu başkan: sıfır! CHP: 22 şafak baskını. 19 tutuklu! 10'unun iddianamesi bile yok. Kimse 'soruşturmayın' demiyor. Ancak ikameti, makamı belli seçilmişleri "kaçma şüphesi" safsatasıyla sabah 05.00'te kapısına dayanarak almak düşman hukukudur. Kendi belediyenizi idari evrak üzerinden aklarken, muhalefeti 'örgüt' kılıfıyla izinsiz, onaysız cezaevine tıkmak yargı değil, siyasi rehin alma operasyonudur. Sandıkta bükemediğiniz bileği, yargı sopasıyla kırmaya çalışıyorsunuz. Bu ikiyüzlü kumpasınızı da istatistikler ile gizleyeceğinizi zannediyorsunuz!"

