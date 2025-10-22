Giriş / Abone Ol
CHP'li Emir, Özgür Özel'in Arnavutköy Belediyesi'ne yönelik iddiaların fotoğraflarını paylaştı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Arnavutköy Belediyesi'ne yönelik kamuoyuna duyurduğu iddialara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Güncel
  • 22.10.2025 22:26
  • Giriş: 22.10.2025 22:26
  • Güncelleme: 22.10.2025 22:30
Kaynak: ANKA
CHP'li Emir, Özgür Özel'in Arnavutköy Belediyesi'ne yönelik iddiaların fotoğraflarını paylaştı

Arnavutköy mitinginde "büyük bir rezalet" açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutköy Belediyesi'ne yönelik kamu zararı iddialarını gündeme getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel'in duyurduğu iddialardaki bina ve villanın fotoğraflarını paylaştı. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in Türkiye’ye duyurduğu rezaletin fotoğrafları ve kanıtları. İftiracı ifadesine gerek yok, buyrun size delil. Soruşturacak yüreğiniz varsa meydan sizin" ifadesini kullandı.

