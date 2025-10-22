CHP'li Emir, Özgür Özel'in Arnavutköy Belediyesi'ne yönelik iddiaların fotoğraflarını paylaştı

Arnavutköy mitinginde "büyük bir rezalet" açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutköy Belediyesi'ne yönelik kamu zararı iddialarını gündeme getirdi.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in Türkiye’ye duyurduğu rezaletin fotoğrafları ve kanıtları.



İftiracı ifadesine gerek yok, buyrun size delil.



Soruşturacak yüreğiniz varsa meydan sizin. pic.twitter.com/pzYzWajyhr — Murat Emir (@muratemirchp) October 22, 2025

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel'in duyurduğu iddialardaki bina ve villanın fotoğraflarını paylaştı. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in Türkiye’ye duyurduğu rezaletin fotoğrafları ve kanıtları. İftiracı ifadesine gerek yok, buyrun size delil. Soruşturacak yüreğiniz varsa meydan sizin" ifadesini kullandı.