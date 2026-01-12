CHP'li Emir sordu, Akın Gürlek Ekol TV paylaşımlarına erişim engeli getirdi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ekol TV’ye yönelik yaptığı paylaşıma erişim engeli getirildiğini duyurdu. Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e sorularını sürdürdü. Emir “Ve son olarak soruyorum: Bahsi geçen kanalı neden ziyaret ettiniz?” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir’in, Ekol TV’ye yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in kanala yaptığı ziyareti gündeme getirmesinin ardından konuya ilişkin sosyal medya paylaşımları erişime engellendi.

Erişim engeline “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçe olarak gösterildi.

CHP’li Emir ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sorularını sürdürdü.

Emir'in sosyal medyadan yayımladığı yazının tamamı şu şekilde:

“Akın Gürlek, Ekol TV ile ilgili ortaya koyduğumuz gerçeklerden ve sorular nedeniyle paylaşımımıza erişim engeli getirtmiş. Hatırlatmak isterim ki daha yeni başlamıştık. Küsmeden devam edelim.

Bugüne kadar kendisine belgeleriyle onlarca soru yönelttim. Hiçbirinde bu denli bir telaşa kapıldığını görmemiştim. Madem öyle, kamuoyu adına şu can alıcı soruları da soralım:

Soruşturmanın Ekim ayında başlatıldığını iddia ediyorsunuz. Bu beyan gerçeği yansıtmamakla birlikte, bir an için doğru kabul etsek bile; Ekim ayında başlayan bir soruşturmaya rağmen baş şüphelilerden Emrah Doğru, "eğitim" bahanesiyle elini kolunu sallayarak nasıl yurt dışına çıkabildi? Yargı ve emniyet buna nasıl göz yumdu?

Emrah Doğru yurt dışına kaçarken yanında hangi kritik belgeleri, hangi bilgileri götürdü? Bunları birilerine karşı kullanmış olabilir mi?

Kanalın Aralık ayında kapanması ve Arif Çetin’in yönetimden ayrılması süreçleri göz önüne alındığında, soruşturma gizliliği ihlal edilip içeriden bilgi mi sızdırıldı? Süreç bilinçli bir şekilde sabote mi ediliyor?

Ve son olarak soruyorum:

Bahsi geçen kanalı neden ziyaret ettiniz?

Hatırlatmakta fayda var, soruşturmanın yer değiştirdiğini, Küçükçekmece’den Çağlayan’a alındığını ilk yazanlardan biri, sizin ziyaret ettiğiniz Turkuvaz Medya idi.

Bu işin peşini bırakmayacağız.”