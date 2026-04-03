CHP'li Emir ve Rızvanoğlu, muhabirimiz İsmail Arı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti: İsmail dimdik ayakta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, 12 gündür tutuklu bulunan muhabirimiz İsmail Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

CHP'li Murat Emir, bayramda Tokat'ta aile ziyaretindeyken gözaltına alınan ve Ankara'ya götürülüp tutuklanan İsmail Arı ile görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cezaevinde konuşan Emir, şunları söyledi:

"İsmail Arı, yazılarına devam ettiğini, doğru bildiklerini yazamasın diye tutuklandığını söylüyor. Dimdik ayakta. Yazılarına devam ediyor. Gazeteciliğin susturulamayacağını ifade ediyor. İsmail, 2 polis memurunun koruduğu, devletin koruması altında olan, gri pasaport sahibi bir gazeteci. Konuşmaları ve paylaşımları üzerinden tutuklandığı iddia ediliyor, bunlar sabit. Delilleri karartma riski yok. Tutuklu olmaması gerekiyor. İsmail, 28 kişilik koğuşta 46 kişi kalıyor. Geçen haftaya kadar 54 kişinin kaldığını söyledi. İsmail şu an yer yatağında yatan bir gazeteci. Bu hukuksuzlukları, haksızlıkları kabul etmiyoruz. Bunların siyaseten, İsmail gibi gerçek gazetecilieri cezaevinde tutumak için yapıldığını çok iyi biliyoruz."