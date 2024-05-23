CHP'li Emir’den Cumartesi Anneleri çağrısı: "Galatasaray Meydanı'nı açın"

CHP'li Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumartesi Anneleri'nin 1000'inci buluşması öncesi Galatasaray Meydanı'nın açılması yönünde çağrı yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumartesi Anneleri’nin bu cumartesi 1000. kez toplanacağını hatırlatarak, Galatasaray Meydanı’nı annelere açma çağrısı yaptı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri'nin hatırlatan Emir, anayasal haklarını kullanmak istediklerini ancak izin verilmediğini belirtti. Emir, "Cumartesi Anneleri, Cumartesi günü 1000. haftasına girecek; Galatasaray Meydanı'nı açın" dedi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının anayasal bir hak olduğuna işaret eden Emir, "Askerler bile 1982 Anayasası'nın 34. maddesinde bu hakkı yazmış. Toplantı ve gösteri yürüyüşü haktır. Anayasa Mahkemesi kararlarına da uymuyorsun, Cumartesi Anneleri'ni Galatasaray Meydanı'na almıyorsun, sonra da 'sivil anayasa yapalım' diyorsun Sayın Erdoğan. Buna kargalar bile güler" ifadelerini kullandı.