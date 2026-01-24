CHP'li Emre'den Bakan Kurum'a: Bitirdiğiniz evler için 'boş senet' dayatıyorsunuz. Bu düpedüz tefeci siyasetidir

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarıyla ilgili açıklamalarını eleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "Vatandaşı tehdit edip oyunu aldınız ama yine de 3 kış boyunca depremzedelerimizi çamurda, yağmurda, konteynerda yatırdınız. Şimdi de 'lütfedip' bitirdiğiniz evler için 'boş senet' dayatıyorsunuz. Önce 'oy vermezseniz yapmam' diye tehdit ettiniz. Şimdi 'imza atmazsan vermem' diye şantaj yapıyorsunuz. İktidar, vatandaşına tuzak kurmaz Sayın Kurum. Bu eser siyaseti değil, düpedüz tefeci siyasetidir" yanıtını verdi.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın depremzedelere yönelik uygulamalarını "tuzak" olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı açıklamaları hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre hizmet gelmez" sözlerini anımsatan Emre, bu yaklaşımın açık bir tehdit olduğunu savundu.

Deprem konutlarına ilişkin verilen sözlerin tutulmadığını belirten Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Murat Kurum, 'eser' diye pazarladığınız düzenin gerçek adı; Depremzedeye Kurulmuş Bir Tuzaktır! Hafızamız yerinde. Genel Başkanınız Erdoğan ne demişti? 'Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre hizmet gelmez.' Yani depremzedeyi açıkça tehdit ettiniz, 'oy yoksa hizmet de yok' dediniz. Peki oyu aldığınız yerlerde ne yaptınız? Vaadiniz: '1 yılda hepiniz evinizdesiniz.'

Gerçek: 1. Yıl: Sadece yüzde 2 bitti. 2. Yıl: Ancak yüzde 30'a ulaşıldı. Vatandaşı tehdit edip oyunu aldınız ama yine de 3 kış boyunca depremzedelerimizi çamurda, yağmurda, konteynerda yatırdınız. Şimdi de 'lütfedip' bitirdiğiniz evler için 'boş senet' dayatıyorsunuz! Fiyat belli değil. Faiz oranı belli değil.

Afet Kanunu 'faizsiz' derken; siz 'Rezerv alan, TOKİ' bahaneleriyle kanunun arkasından dolanıp faiz işletmenin yolunu arıyorsunuz. Vatandaş itiraz edince de 'Ya bu boş senedi imzalarsın ya da evi alamazsın!' diyerek kağıdı önünden kapıyorsunuz. Önce 'oy vermezseniz yapmam' diye tehdit ettiniz. Şimdi 'imza atmazsan vermem' diye şantaj yapıyorsunuz. İktidar, vatandaşına tuzak kurmaz Sayın Kurum! Bu eser siyaseti değil, düpedüz tefeci siyasetidir!"