CHP'li Emre'den Murat Kurum'a soru önergesi: ''Kim ve ne uğruna korumuyorsunuz?''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, “İzmir Torbalı’da bulunan 2 bin 700 yıllık Metropolis Antik Kenti’nin yanı başındaki tarım ve orman alanlarında dinamitli madencilik planlanıyor. Buna, ‘kamu yararı’ diyenlere soruyorum: Tarihi, doğayı ve halkın yaşamını kim ve ne uğruna korumuyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Emre, TBMM Başkanlığına konuya ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP'li Emre, İzmir Torbalı’da bulunan 2 bin 700 yıllık Metropolis Antik Kenti’nin yanındaki tarım ve orman alanlarında dinamitli madencilik planlandığına ilişkin haberleri TBMM gündemine taşıdı.

Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Emre, önergesinin gerekçesinde şunları kaydetti:

“İzmir ili, Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi sınırlarında, Belçikalı Carmeuse Grubu'na ait Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin dolomit ocağı sahasında kapasite artışı amacıyla Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatıldığı, bunun için Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanarak İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne sunulduğu basına yansımıştır. Haberde 297 metrekare ek alan talep edildiği, kapasite artışı planlanmadığı ve üretimin yıllık 2 milyon ton olarak süreceği, sahanın Karataş Kale Kalıntıları'na yaklaşık 680 metre, 2 bin 700 yıllık geçmişiyle kentin tarihi miraslarından Metropolis Antik Kenti'ne bir buçuk kilometre yakınlıkta olduğu, en yakın yerleşimin ise 800 metre mesafede olduğu ayrıca alanın orman alanı içinde kaldığı ve 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda ‘tarim arazisi’ lejantında yer aldığı belirtilmektedir.

“MESELE BİR ŞİRKET FAALİYETİ OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR”

Ham maddenin dinamit patlatma yöntemiyle çıkarılacağı bir üretim, kültürel mirasta geri dönülmez hasar, yerleşim yerlerinde can ve mal güvenliği riski, tarım ve orman ekosisteminde ise kalıcı tahribatlara neden olabilecektir. Kamu yararı açısından mesele bir şirket faaliyeti olmaktan çıkmış, devletin kültürel mirası koruma yükümlülüğünün yanı sıra çevre ve ekolojik etkiler bakımından da aydınlatılması gereken bir konu haline gelmiştir.”

“PATLATMALI ÜRETİMİN ÇEVRESEL ETKİLERİYLE İLGİLİ BAKANLIĞINIZIN DEĞERLENDİRMESİ NE YÖNDEDİR”

CHP’li Emre’nin Bakan Kurum’a soruları ise şöyle: