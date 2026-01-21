CHP'li Emre: ''Deprem gerçeğini inkâr ediyorsunuz, gelin Hatay’da halkın yüzüne söyleyin''

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Bakan Kurum, depremi bile siyasete alet ederek kendini devletin yerine koymaya çalışıyor. Genel Başkanımız sahadaki gerçeği anlatıyor; siz ise halkın gördüğünü inkar ediyorsunuz." dedi.

CHP Sözcüsü Emre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Emre, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

''GERÇEĞİ GÖRMEK İSTİYORSANIZ HATAY’A BAKIN''

Emre tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Kurum, depremi bile siyasete alet ederek kendini devletin yerine koymaya çalışıyor.

Genel Başkanımız sahadaki gerçeği anlatıyor; siz ise halkın gördüğünü inkar ediyorsunuz. '455 bin konut' diyorsunuz… Peki bunlar anahtarı teslim edilmiş, içinde yaşanan, altyapısı tamamlanmış konutlar mı?

Hatay’da, Adıyaman’da, Kahramanmaraş’ta vatandaşın gözünün içine bakıp bunu söyleyebiliyor musunuz? 'Aylarca uğramadınız' diyorsunuz.

AFAD kayıtları ortada: 9 bin 600 araç, 28 bin 500 personel, 7 bin 200 TIR… 60 gün sahadaydık. İnkar ettiğiniz gerçekler, o acının ortasında çadır satıldığını da unutturmaz.

'Sesini duyan var' diyerek dayanışmaya koşanlar, varını yoğunu verenler sizin alkışınız için orada değildi. Depremzede ilk çorbayı kimden içtiğini, ilk omzuna kimin dokunduğunu çok iyi biliyor.

''BİR YILDA EVİNE GEÇECEKSİN' DENİLDİ, ÜÇÜNCÜ YILDA HÂLÂ BEKLİYOR''

Gerçeği görmek istiyorsanız Hatay’a bakın: Hala konteynerde yaşayan, hala borçlandırılan, hala söz verilen evine giremeyen yurttaşımıza bakın. 'Milletimizin aklını karıştırmayın' demeniz ise acziyetin ifadesi. Millet öfkeli; 6 Şubat’ın kayıplarıyla hala üşüyor. 'Bir yılda evine geçeceksin' denildi, üçüncü yılda hâlâ beklediği için kırgın. O zaman çıkın, açıkça söyleyin: Deprem konutlarından faiz alınacak mı, alınmayacak mı? Depremzedelere senet imzalatıldı mı, imzalatılmadı mı? Bunları söyleyemiyorsanız susun. Söyleyemeyip de 'gölge etmeyin' demek, yönetememenin itirafıdır. Cesaretiniz varsa gelin Hatay’a. Sokakta, konteynerde, yarım evlerin önünde halkın yüzüne söyleyin bunları."

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında deprem bölgesinde yapılanlara yönelik eleştirilerine ilişkin olarak, "455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin" ifadesini kullanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında deprem bölgesinde yapılanlara yönelik eleştirilerine ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle konuşmuştu:

"Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama “anlamamaya”, yapılanları "görememeye" devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin.

Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak."