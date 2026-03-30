CHP'li Enginyurt: İktidar konuşanı, yazanı istemiyor

BirGün/Ankara

BirGün Muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından destek ziyaretleri sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Arı’nın tutuklanması nedeniyle BirGün Gazetesi Ankara Bürosu’na dayanışma ziyaretinde bulundu.

Enginyurt, yaptığı açıklamada “İsmail Arı gazetecidir. Alican Uludağ gazetecidir. İktidar konuşanı, yazanı istemiyor. İktidarın tek istediği var; ‘bana tabii olun, susun, korkun’! Fakat toplum artık refleks gösteriyor. Bütün Türkiye bu tutsaklığa itiraz ediyor. Siyasi olarak belki ayrı kulvarlarda yıllarca mücadele etmiş olsak da doğrunun yanındayız, haklının yanındayız. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır” dedi.