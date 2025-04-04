CHP'li Erdoğdu'dan AKP'lilere 'Mahir Polat' tepkisi: "Bu tahliyeyle yenilmiş olmazsınız, azıcık insan olursunuz"

Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden hastaneye sevk edilerek anjiyo olan ve taburcu edildikten sonra yeniden cezaevine gönderilen tutuklu İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykut Erdoğdu, Mahir Polat'ın sağlık durumu hakkında AKP'li yöneticilere seslenerek "Mahir’i serbest bırakın. Bu tahliyeyle yenilmiş olmazsınız. Azıcık insan olursunuz" ifadeleriyle tepki gösterdi..

CHP'li Erdoğdu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Aklı başında AKP Yöneticilerini uyarıyorum. Şu an ülkenin nabzı Mahir’in kalbinde atıyor. Başlarım sizin iletişim stratejinize. Mahir’in başına birşey gelirse olabilecekleri hesaplıyor musunuz?

Mahir’i serbest bırakın. Bu tahliyeyle yenilmiş olmazsınız. Azıcık insan olursunuz. Bu memleketin asayişini, dirliğini, düzenini sizden daha çok biz düşünüyoruz. Yazık bu güzel Vatan bu mazlum Millet kimlerim eline kaldı."