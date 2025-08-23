CHP'li Erhan Adem'den THK yönetimine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türk Hava Kurumu (THK) yönetimine tepki gösterdi.

Erhan Adem yaptığı açıklamada: "Türk Hava Kurumu’nun kayyum başkanı ve yönetimi, defalarca ‘bu uçaklar hurda, işe yaramaz, satılmalı’ diyerek kamuoyunu aldattı.

O dönem televizyonlara çıkıp satışa gerekçe bulmaya çalışanlar, bugün ne diyor? 'Bakım yapılırsa kullanılabilir.' Bu nasıl bir çelişkidir, nasıl bir liyakatsizliktir?

Ormanlarımızı savunması gerekenler, yıllar boyunca uçakları bakımsız bıraktı. Satma planları yaparken halkı yanılttı. Bugün ise 'paramız yoktu, bakım yapamadık' savunmasıyla sorumluluktan kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

THK yıllardır “hurda, işe yaramaz” diyerek sekiz yangın söndürme uçağı için bugün “bakım yapılırsa kullanılabilir” açıklamasında bulunan Adem kayyum yönetimini eleştirerek “Bu kurumun başkanı, bırakın televizyona çıkmayı, utancından sokağa bile çıkmaması gerekirken dün bir televizyon yayınında çıkıp uçakların bakımı yapılırsa uçabileceklerini söylüyor. Bu ikiyüzlülük, ormanlarımızın, insanlarımızın ve geleceğimizin nasıl göz göre göre feda edildiğini gösteriyor. Halkımız bilsin ki bu vurdumduymazlığa, liyakatsizliğe boyun eğmeyeceğiz” dedi.

"NASIL OLUYOR DA 'BAKIM YAPILIRSA UÇAR' DENİYOR?"

"Bu uçaklar gerçekten hurda idiyse, şimdi nasıl oluyor da 'bakım yapılırsa uçar' deniyor? Bu ülkenin ormanları yıllarca niçin bu ihmal yüzünden yandı" diye soran Adem, bu yönetim anlayışının skandaldan öte açık bir ihanet tablosu olduğunu ifade etti.