CHP'li Erhan Adem: "Ulusal Süt Konseyi'nin bugün açıkladığı 18,35 TL'lik çiğ süt fiyatı, üreticiyi iflasa sürükleyen bir ihanettir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Süt Konseyi'nin bugün açıkladığı 18,35 TL'lik çiğ süt fiyatına tepki gösterdi.

Adem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulusal Süt Konseyi'nin bugün açıkladığı 18,35 TL’lik çiğ süt fiyatı, üreticiyi iflasa sürükleyen bir ihanettir! Üretim maliyeti 25 TL’yi geçmişken çiftçiye 18,35 TL dayatmak, onu ineğini kesime göndermeye mecbur bırakmaktır. Bu karar; hayvancılığı, üretimi ve gıda güvenliğini göz göre göre çökertmektir! Tarım Bakanlığı, üreticiyi değil market zincirlerini mi temsil ediyor? Et ve sütü altın fiyatına tüketecek halkın vebalini kim ödeyecek? Halkı da çiftçiyi de açlığa mahkûm eden bu fiyatı derhal geri çekin!" ifadesini kullandı.