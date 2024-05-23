CHP'li Erkan Aydın: "Halk Lokantaları’nda dört çeşit yemek 80 TL olacak"

31 Mart yerel seçimlerinde Osmangazi Belediyesi’nin ilk CHP’li Belediye Başkanı olan Erkan Aydın, koltuğa oturduğu tarihten itibaren yaptıkları ve hayata geçirmeye hazırlandıkları projelere ilişkin konuştu. Aydın, "Halk Lokantaları’nı açacağız, dört çeşit yemeği 80 liraya halkımızla buluşturacağız. Esnafımız yanlış anlamasın, 11.00 ile 15.00 arası açık olacak, bütün gün değil. Onlara da rakip olarak değil sadece dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet etmek amaçlı" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Osmangazi Belediyesi’nin ilk CHP’li Belediye Başkanı olan Erkan Aydın, 31 Mart tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri etkinliklere, hayata geçirmeyi planladıkları projelere, belediyenin bankamatik memurlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, şöyle konuştu:

"Osmangazi 1987 yılında merkez belediye olarak kuruldu. 37 yıldır da ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılan bir belediye. Biz, üç dönem milletvekilliği yapmamız, belediye başkanlığında üçüncü adaylığımız, halktan hiç kopmayışımızın meyvelerini 31 Mart akşamı gördük. Sağ olsun Osmangazi’de oturan hemşerilerimiz teveccüh gösterdiler ve dokuz puanlık bir farkla da burayı kazanmamızı sağladılar. Biz de onlara layık olmak için sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar devamlı çalışıyoruz, projeler üretiyoruz, etkinlikler düzenliyoruz. Burada 20 yıldır AK Parti tarafından yönetilen bir belediye var. Bunun genel anlamda Osmangazi’de havanın değişmesi, insanların nefes alması, anlayışın değişmesi için mücadele ediyoruz.

‘İlk geldiğinizde ne yapacaksınız’ diye sorduklarında ‘anlayışı değiştireceğiz’ dedik. Bu anlayış değiştirme işine de başladık. Bu anlayış değiştirmenin içerisinde Osmangazi’de yaşayan gençlerimiz, kadınlar, çocuklarımız, dezavantajlı gruplar, engelliler, yaşlılar hepsiyle ilgili projeler yapıyoruz. Bir dahaki Çarşamba ilk kreşimizin temelini atacağız. Bir aksilik olmazsa eylül döneminde yetiştireceğiz. Tamamen bir hayırseverin katkılarıyla yapılıyor. Belediyemizin kasasından bir para çıkmadan yapıyoruz. Bunun yanında kız yurdu için birkaç yer tahsisi ve hayırseverlerle görüştük. Muhtemelen bir tane de kız yurdu protokolünü de yakın zamanda imzalayacağız. Bir spor kulübümüzün temelini atıp, kısa sürede inşaatını tamamlayıp binayı kazandıracağız. Ondan sonraki hafta Halk Lokantaları’nı açacağız, dört çeşit yemeği 80 liraya halkımızla buluşturacağız. Esnafımız yanlış anlamasın, 11.00 ile 15.00 arası açık olacak, bütün gün değil. Onlara da rakip olarak değil sadece dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet etmek amaçlı. Daha sonra Genç Kafe açacağız, burada da çok uygun fiyatlı kafe, çay ve ücretsiz internet, üniversite öğrencilerimize her akşam üstü ücretsiz çorba servisiyle, kütüphanesiyle, çalışabilecekleri alanlarıyla yerimizi kazandıracağız."

"BANKAMATİK MEMURLARI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Tarikat ve vakıfların yoğun bulunduğu Osmangazi’de, eski dönemlere ait belediye kaynaklarının bu kurumlara aktarımı olup olmadığına ilişkin konuşan Aydın, "Bize gelen duyum ve şikayetlerle, eğer bizim yerlerimiz gereği şekilde değerlendirilmediyse, hakkı ve bedeli alınmadan verildiyse tespit ettiklerimizle ilgili yazıları ilgili yerlere gönderiyoruz. Buralar neticede belediyenin değil kamunun malı. Dolayısıyla emanete düzgün bir şekilde hizmet ettirmek bizim de görevimiz. Tespit edilen yerlerle ilgili bize bağlı olan her yerde gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

CHP tarafından alınan belediyelerde ortaya çıkan bankamatik memurlarının Osmangazi Belediyesi’ndeki durumuna ilişkin bilgi veren Aydın, "Onunla ilgili de çalışmaları yapıyoruz. Kimin bankamatik kimin değil olduğunu tespit etmek takdir edersiniz ki çok kolay değil. Çünkü burada hakkaniyetli bir çalışma yapmanız gerekiyor. İnsanların da ekmeğiyle oynamadan ama hak etmeden çalışan varsa onunla ilgili de gereğini yapmak gerekiyor. Hassas bir süreç. O yüzden çok acele etmiyoruz. Doğru tespit yapalım, boşuna kimsenin ekmeğiyle oynamayalım. Ama hak etmeden, çalışmadan, emek vermeden çalışan varsa onunla ilgili tabi ki yapacağız." diye konuştu.