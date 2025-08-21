CHP'li Erol'dan Elazığ'daki su kesintisine tepki: Milyonlarca lira harcandı, kent susuz bırakıldı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’a su sağlayan Hamzabey Barajı'nda suyun tükenmesi nedeniyle şehirde su kesintilerinin başlamasına ilişkin "Dört bir yanı sularla çevrili olan Elazığ gibi bir şehrin bugün harcanan milyonlarca liraya rağmen susuz kalması en hafif tabiriyle beceriksizliktir. Hamzabey Barajı için harcanan milyonlarca liralık kaynak bir yana aynı zamanda barajın su ihtiyacını karşılamaması nedeniyle kaynak sularında kullanılan elektrik bedeli hala Elazığ Belediyesi bütçesinden dolayısıyla Elazığ halkının cebinden çıkmaktadır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Hamzabey Barajı'nda suyun tükenmesi ve kentte su kesintilerinin başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Erol, şunları kaydetti:

“Dört bir yanı sularla çevrili olan Elazığ gibi bir şehrin bugün harcanan milyonlarca liraya rağmen susuz kalması en hafif tabiriyle beceriksizliktir. Elazığ ilimiz, iki ilçemiz ve dört beldemizin 40 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere DSİ tarafından hazırlanan ve 2011 yılında yapımına başlanılan Hamzabey Barajı İçme Suyu Projesi, yapılan teknik hatalardan dolayı şu an itibarıyla içme suyu ihtiyacımızın üçte birini bile karşılamaktan uzaktır.

"MİLYONLARCA LİRALIK KAYNAK BU PROJE NEDENİYLE BUGÜN BOŞA ÇIKTI"

Baştan sona hatalarla dolu milyonlarca liralık kaynak bu proje nedeniyle bugün boşa çıkarken aynı zamanda kentimiz büyük bir sorunla baş başa kalmıştır. Hamzabey Barajı için harcanan milyonlarca liralık kaynak bir yana aynı zamanda barajın su ihtiyacını karşılamaması nedeniyle kaynak sularında kullanılan elektrik bedeli hala Elazığ Belediyesi bütçesinden dolayısıyla Elazığ halkının cebinden çıkmaktadır.

Beceriksizliğin faturası Elazığ halkına kesilerek hem büyük bir sorun hem de ciddi bir ekonomik yükle yurttaşlarımız karşı karşıya bırakılmıştır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Bu projeyle ilgili olarak ilimizin hakkını ve hukukunu savunacağımızı ve hukuki sürecin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunacağımızı duyuruyoruz.”

Erol, Elazığ’daki yanlış yatırımlarım en somut örneğinin Hamzabey Barajı olduğunu ve bununla ilgili defalarca açıklama yaptıklarını, acil eylem planı çağrısında bulunduklarını ifade etti. CHP'li Erol, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne seslenerek şunları dile getirdi:

"Sorunun çözülmesi için önümüzdeki Salı günü Valimiz, Belediye Başkanımız ve bun kentin 5 milletvekili bir araya geleceğiz. Sorunu bu toplantıda da gündeme getirerek ortak akıl ve irade mekanizmasının işlemesi için elimizden geleni yapacağız.

"BİR ÇAĞRI DA DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPIYORUM"

Barajdaki kaçakla ilgili iddialar DSİ yetkililerin Elazığ’a gelerek gerekli incelemeleri yapıp sorunu tespit etmeleri ve çözüm önerilerinde bulunmaları yoluyla aydınlatılmalıdır. Bu sürecin de en yakın takipçisi olacağız. Bu soruna neden olan tüm sorumluların hesap vermesi için yasal işlemlerin hızla başlatılması için gereken her şeyi yapacağız. Bir çağrı da DSİ Genel Müdürlüğüne yapıyorum. Elazığ’a derhal teknik bir ekip göndermelerini, sorunu tespit etmelerini ve çözüm önerilerinde bulunmalarını bekliyoruz.”