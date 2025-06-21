CHP'li Erol, kurşun-çinko tesisinde maaş alamayan işçileri ziyaret etti: Bu sadece bir ücret meselesi değil, insanlık onuruna saldırıdır

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,, Maden ilçesinde maaşları ödenmeyen kurşun-çinko tesisindeki işçileri ziyaret etti.

İşçilerin taleplerini dinleyen Erol, yaşanan hak gasbına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladı. “Bu şehir sahipsiz değil. İşçinin alın teri üzerinden kâr etmek insanlık suçu değilse nedir” diyen Erol, holding yönetimine ve ilgili bakanlıklara tepki gösterdi.

SİSTEMATİK BASKI İDDİASI

Erol, yalnızca maaşların ödenmemesinin değil, aynı zamanda sistematik bir baskı sürecinin işçileri sindirmeye yönelik bir araç haline getirildiğini ileri sürerek “İşçilere ücretsiz izin dayatılıyor, direnenler işten atılmakla tehdit ediliyor. Bu sadece ekonomik bir kriz değil; emeğe, insan haklarına ve onura yönelik organize bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

"HOLDİNG KİMİN HİMAYESİNDE?"

Erol, "Bu holding kimden güç alıyor? Çalışma Bakanlığı neden susuyor? AKP Elazığ milletvekilleri neden bu zulme göz yumuyor” diyerek kamuoyuna ve yetkililere seslendi. İktidardan üç somut adım beklediklerini kaydeden Erol, "Tüm işçilerin ödenmeyen maaşları derhal yatırılmalıdır. Haksız yere işten çıkarılan işçiler işe iade edilmelidir. Holding hakkında yasal ve idari işlemler acilen başlatılmalıdır" dedi.

"SUSMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ. HAK YEDİRMEYECEĞİZ"

Basın açıklamasının sonunda Erol, mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Elazığ’da emeğin sesi bastırılamaz. Bu ülkenin her köşesinde emekçinin hakkı, kâr hırsına ve siyasetin suskunluğuna kurban edilemez. Susmayacağız, unutturmayacağız, hak yedirmeyeceğiz"dedi.