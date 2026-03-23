CHP'li Ertuğrul'dan beton santralı tepkisi: İçme suyu ve halk sağlığı tehlikede

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler köyünde içme suyu kaynağına yakın alanda kurulmak istenen beton santralına karşı çıkan köy halkına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul destek verdi.

Ertuğrul, projenin içme suyu, tarım ve halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek, "Bu proje hayata geçerse telafisi mümkün olmayan çevresel zararlarla karşı karşıya kalabiliriz. İçme suyu kaynaklarımızın korunması bir tercih değil, zorunluluktur. Köylülerimizin yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını riske atacak hiçbir girişime izin verilmemelidir. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

CHP'li Ertuğrul, bölgede vatandaşlarla bir araya gelerek santralın planlandığı alanda incelemelerde bulundu, köy sakinlerinin talep ve endişelerini dinledi. Ertuğrul, burada yaptığı açıklamada, bölgede yapılacak yatırımlara karşı olmadıklarını ancak doğayı ve insan sağlığını tehdit eden projelere karşı durduklarını belirterek, "Bölgemizde gerekli yatırımların yapılmasını biz de destekliyoruz. Ancak doğayı tehlikeye atacak faaliyetlere karşıyız" dedi.

Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'nin yoğun sanayi faaliyetleri nedeniyle zaten ciddi bir çevresel yük altında olduğunu ifade eden Ertuğrul, hava kirliliğinin yılın büyük bölümünde yüksek seviyelerde ölçüldüğünü söyledi. İçme suyu kaynaklarının korunmasının hem Türkiye hem de dünya açısından kritik önemde olduğunu vurgulayan Ertuğrul, söz konusu projenin bu açıdan ciddi riskler barındırdığını dile getirdi.

“DOĞAYI TEHDİT EDEN YATIRIMLARA KARŞIYIZ”

Bölgede bulunan akarsuyun Karadeniz Ereğli'nin içme suyu sistemine bağlandığını belirten Ertuğrul, "Bu su, ilçenin içme suyu açısından çok önemli bir kaynağıdır. Böyle bir noktada kurulacak beton santralı, suyun kirlenmesine yol açacaktır. Santral faaliyetleri sırasında oluşabilecek atıkların ve kimyasalların özellikle yağış ve sel durumlarında çevreye yayılma riski bulunuyor" diye konuştu.

Yağışların arttığı dönemlerde ve özellikle sel durumlarında, bölgede biriken tüm atıkların kontrolsüz şekilde akarsuya karışmasının kaçınılmaz hale gelebileceğine dikkat çeken Ertuğrul, böyle bir durumda beton atıkları, çimento kalıntıları ve kimyasalların doğrudan içme suyu kaynaklarına ulaşabileceğini belirtti. Bu durumun yalnızca Hasbeyler'i değil, bu suyu kullanan tüm bölgeyi tehdit eden çok ciddi bir çevre ve halk sağlığı sorunu yaratacağını ifade eden Ertuğrul, şunları söyledi:

"Beton santralının oluşturacağı toz da en az su kadar büyük bir risk. Bu tesisler çalıştığı sürece sürekli bir toz yayılımı olur. Bu toz, çevredeki tarım alanlarının üzerine çöker, ürünlerin verimini düşürür ve kalitesini bozar. Fındık başta olmak üzere bölgede yetişen meyveler bundan doğrudan etkilenir. Aynı zamanda bu tozu soluyan vatandaşlarımız için de ciddi bir sağlık tehdidi oluşur. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar için solunum yolu hastalıklarında artış kaçınılmazdır.

“KÖYLÜNÜN RIZASI YOK”

Hasbeyler köyü sıradan bir yer değil. Burası doğal güzelliğiyle, temiz havasıyla, su kaynaklarıyla bölgemizin en değerli alanlarından biri. Biz bir yandan bu bölgelerde turizmi geliştirmeye çalışıyoruz, insanları doğayla buluşturmak istiyoruz; diğer yandan böyle bir sanayi tesisini buraya getirmek kendi kendimizle çelişmektir. Bu tür yatırımlar kısa vadeli kazanç sağlar ama uzun vadede bölgenin doğasını, tarımını ve yaşam kalitesini geri dönülmez şekilde tahrip eder.

En önemli noktalardan biri de şu; bu bölgede yaşayan insanların görüşü alınmadan, onların rızası olmadan böyle bir yatırımın hayata geçirilmek istenmesi doğru değildir. Bu suyu içen, bu toprağı işleyen, burada yaşayan insanların söz hakkı olmalı. Siz bu insanlara rağmen bir proje dayatırsanız, bu sadece çevreyi değil, toplumsal huzuru da zedeler. Biz bu nedenle diyoruz ki, halkın istemediği, doğaya zarar verecek hiçbir projeye izin verilmemeli."

Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman da beton santralının köyün içme suyu kaynağına yaklaşık 20 metre mesafede planlandığını belirterek, "Bu proje ciddi tehlikeler barındırıyor. İçme suyumuzun hemen yanı başına böyle bir tesisin kurulmak istenmesi kabul edilemez. Devletimiz köyümüze içme suyu sağlamak için yatırım yapıyor. Bir taraftan bu suyu korumaya yönelik çalışmalar yürütülürken, diğer taraftan bu kaynağı tehdit edecek bir tesisin planlanması büyük bir çelişkidir. Bu durum hem köyümüz hem de bu sudan faydalanan herkes için risk oluşturuyor" dedi.

Söz konusu su kaynağının yalnızca Hasbeyler köyünü değil, daha geniş bir havzayı beslediğini ifade eden Duman, "Bu kaynak, Ova köyü su havzasını besliyor ve Karadeniz Ereğli genelinde birçok vatandaşın içme suyunu karşılıyor. Bu nedenle risk çok büyüktür. Proje çevre ve halk sağlığı açısından kabul edilemez. Bu tesisi köyümüzde istemiyoruz. Bu karar toprağa, köylüye ve millete ihanettir" ifadelerini kullandı.

“PROJE İPTAL EDİLSİN” ÇAĞRISI

Köy sakinleri de santralın kurulması halinde içme suyu kaynaklarının zarar göreceğini, tarım faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini ve yaşam kalitesinin düşeceğini belirterek projeye karşı olduklarını dile getirdi. Bölge halkı, yetkililere çağrıda bulunarak projenin iptal edilmesini ve alternatif alanların değerlendirilmesini talep etti.