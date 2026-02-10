CHP'li eski belediye başkan yardımcısı evinde ölü bulundu

Muğla’nın Ula ilçesinde eski CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Oruç Özkan, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni ani kalp kriziyle ilişkilendiriliyor.

Muğla Ula'da bir dönem belediye başkan yardımcılığı yapmış ve son yerel seçimlerde de CHP’den belediye başkan aday adaylığına başvurmuş 50 yaşındaki Oruç Özkan, evinde ölü bulundu.

Halk TV'de yer alan habere göre Özkan’ın daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirdiği ve ilk değerlendirmelere göre ölümünün ani kalp krizinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla cenazesi, Muğla’daki Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.