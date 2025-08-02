CHP'li eski milletvekili Suat Binici hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 23. dönem Samsun milletvekilliği yapan Suat Binici hayatını kaybetti.

Uzun yıllar aktif siyasette görev alan, Vezirköprü Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Suat Binici'nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Binici, CHP'nin Samsun İl Başkanı ve MYK üyesi olarak da görev yapmıştı.