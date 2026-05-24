CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı: 3 gözaltı

CHP'nin Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastaneye gelerek Karaca'yı ziyaret eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Diz kısmından bir el ateş etmek suretiyle yaralanıyor. Konutu civarında dolaşan genç bir şahıs tarafından saldırı yapılıyor. Yaşanan arbede sırasında silahı doğrulttuğu anda başkanımız müdahale ediyor ve sol diz kısmında yaralanıyor. Şu anda araştırmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürümüz ekipleriyle olayın bizzat başında."

Muğla Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın faili ve birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.